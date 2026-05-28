Horario y dónde ver el Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria del Roig Arena

El Valencia Basket está inmerso en otra semana de gran estrés. Con la Final Four de la Euroliga totalmente olvidada, todavía restan dos encuentros ligueros para certificar una u otra posición en la clasificación de la Liga Endesa regular. La importancia de terminar lo más arriba es importante, ya que de ello dependen los cruces de los playoffs de la próxima semana.

Una vez lograda la victoria en el primer duelo ante el Casademont en tierras mañas, este viernes toca recibir al Dreamland Gran Canaria en el Roig Arena. Los isleños, al igual que los aragoneses, se juegan la permanencia estos días, mientras que los de Pedro Martínez terminar segundos... o quintos. El factor cancha, más allá del primer cruce y fecha de inicio de playoff, depende de lo que consigan los taronja ante Gran Canaria primero y FC Barcelona después (domingo).

Jaime Pradilla, ante Mike Tobey en una de sus entradas a canasta / acb Photo / Jesús de León

Para la cita, los de Néstor García cuentan con dos extaronja. El canadiense Kassius Robertson y el siempre querido Mike Tobey son parte del equipo, como lo fue hasta hace unos meses el rescindido Louis Labeyrie. El pívot internacional por Eslovenia es pieza importante en el equipo y es que emplea sus 213 centímetros para anotar una media de casi 9 puntos y capturar 5 en los casi 21 minutos que juega por partido. El caso de Robertson, que jugó en La Fonteta en la temporada 23-24, es similar, ya que también ronda los 9 puntos saliendo habitualmente desde el banquillo.

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El Valencia Basket recibe al Dreamland Gran Canaria este viernes a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena. El partido podrá verse por televisión en DAZN, así como seguirlo en directo en Superdeporte.