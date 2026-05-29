Una final antes de los playoffs: Valencia Basket puede ser segundo... ¡o quinto!

El Barça-Valencia Basket del domingo en el Palau que cierra la fase regular de Liga Endesa se ha convertido en una auténtica final para ambos equipos. Y es que, tras los resultados acaecidos este viernes en la última jornada de Liga, la clasificación deja a Baskonia y UCAM Murcia segundo y tercero respectivamente, con 25 victorias cada uno, mientras que Valencia BC y Barça son cuarto y quinto con 24 triunfos.

Valencia Basket depende de sí mismo

Valencia Basket lo ha tenido claro desde el comienzo de la semana. Tenía en su mano ser segundo clasificado ganando los tres partidos finales y todavía puede conseguirlo. El martes venció a Casademont y este viernes ha hecho lo propio con Gran Canaria. Por tanto, si vence este domingo al Barça en el Palau en el partido pendiente que fue aplazado, acabará la fase regular en segunda posición, garantizándose el factor cancha y ser cabeza de serie en los playoffs.

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Por contra, la igualdad es tal que una derrota ante los de Xavi Pascual no solo no les permitiría ser segundos, sino que les condenaría a la quinta plaza, perdiendo el factor cancha de un plumazo. Así, las cuentas son muy sencillas para los de Pedro Martínez: ganar o ser segundos o perder y ser quintos. No hay más.