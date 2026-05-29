Queralt Casas, a un paso de un nuevo equipo tras dejar el Valencia Basket
La veterana jugadora pasará a ser rival de las taronja en España después de siete temporadas defendiendo la elástica valenciana
El Valencia Basket está en pleno proceso de cambios. Las marchas confirmadas de jugadoras como Queralt Casas, Awa Fam, Leo Fiebich o Ben Abdelkader son un hecho que obliga a fichar numerosas jugadoras de peso. Además, existe la duda de en qué momento regresarán al equipo pilares importantes como Raquel Carrera o Alicia Flórez, actualmente con un contrato temporal en la WNBA. Además, el futuro de Ouviña en el Roig Arena también está en el aire. Más de medio equipo por renovar, sin duda mucho trabajo por hacer, aunque el club ya tiene encarriladas más de una jugadora.
A sus 33 años, Queralt Casas es una de las jugadoras más importantes de la historia del Valencia Basket y sus vitrinas están llenas de éxitos, por lo que está claro que propuestas no le iban a faltar. Ahora, según publica 'Diari de Girona', es precisamente el Spar Girona quien estaría cerca de firmarla para ayudar a comandar el nuevo proyecto lleno de incorporaciones.
Una exitosa carrera nacional e internacional con paso por EEUU
Casas se ha marchado del Roig Arena como la jugadora más importante de la historia hasta la fecha -con más partidos, puntos, robos y rebotes-, con un legado de 11 títulos y una huella imborrable en el crecimiento del proyecto femenino durante esos siete años, cuatro de ellos como capitana del equipo.
Las de Roberto Íñiguez contarían de esta manera con una líder de vestuario con la que intentar aspirar a lo máximo. La histórica taronja ha pasado por Mann Filter de Zaragoza, Rivas Ecópolis, Galatasaray, Nantes, Landes, Carolo y Sopron antes de recalar en el Valencia Basket. No hay que olvidar que con sólo 19 años también tuvo pretemporada con las Minnesota Lynx de la WNBA.
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