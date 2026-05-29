"Estoy contento con el hambre del equipo, siempre tenemos buen espíritu"

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Pedro Martínez, en el último partido en el Roig Arena.

Pedro Martínez, en el último partido en el Roig Arena. / Eduardo Ripoll

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