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"Estoy contento con el hambre del equipo, siempre tenemos buen espíritu"
Gran Canaria
Algunos de mis mejores amigos son de la isla. Empezaron la temporada bien pero llegó un momento que las cosas se han torcido y han tenido mala suerte. Es un club que tiene mucha historia y que seguro que volverán a la liga acb.
Sensaciones del equipo
Estoy contento con el hambre del equipo, siempre tenemos un buen espíritu, a veces ganas y a veces pierdes pero la mentalidad siempre es buena, hoy es un buen ejemplo, cuando van las cosas de cara no le das tanto valor. Se ha jugador un partido serio y sólido.
Igualdad
Si ganamos el próximo partido igualamos las victorias del año pasado y nos valdría para ser segundos, ojalá lo consigamos, sabemos que será un partido complicado. Pensamos en ese partido y no pensamos más adelante.
Hemos estado bien, reboteando bien y en defensa. Nos ha costado entrar en el partido pero cuando hemos cogido confianza hemos dominado el partido.
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