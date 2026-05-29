Sorprendente baja en Valencia Basket ante Gran Canaria

El Roig Arena despide este viernes la Liga Regular con el partido que medirá al Valencia Basket con el Dreamland Gran Canaria a partir de las 20:30. Un duelo de la última jornada de Liga Endesa, pero que no será el último de los de Pedro Martínez, que aún deberán jugar el domingo el partido aplazado ante el FC Barcelona por la disputa de la Final Four. En juego está asegurarse la condición de cabeza de serie, pero también el seguir dependiendo de sí mismos para terminar segundos y asegurar así el factor pista al menos hasta semifinales.

Una hora antes del partido, Valencia Basket ha dado a conocer la lista definitiva, que contaba con una sorprendente ausencia, la de Nate Reuvers. En principio, el interior americano no sufre ninguna lesión ni problema personal, por lo que su baja apunta a un descanso por parte de Pedro Martínez antes de los decisivos playoffs de Liga.

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Oportunidad para Sima

La ausencia de Reuvers le abre la puerta a la convocatoria a Yankuba Sima, que venía siendo uno de los descartes habituales desde hace varios meses, pero que este sábado podría tener la oportunidad de demostrar sobre la pista ante Gran Canaria. Además de Reuvers, se quedan fuera de la convocatoria Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, aún lesionados.