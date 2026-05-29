Directo: Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria: la Liga Endesa, en vivo

El Roig Arena despide este viernes la Liga Regular con el partido que medirá al Valencia Basket con el Dreamland Gran Canaria a partir de las 20:30. Un duelo de la última jornada de Liga Endesa, pero que no será el último de los de Pedro Martínez, que aún deberán jugar el domingo el partido aplazado ante el FC Barcelona por la disputa de la Final Four. En juego está asegurarse la condición de cabeza de serie, pero también el seguir dependiendo de sí mismos para terminar segundos y asegurar así el factor pista al menos hasta semifinales.

El partido, sin embargo, no les llega a los taronja en su mejor momento físico y de juego, con el cansancio acumulado de la Euroliga y el del partido del pasado martes en Zaragoza, pero también con las lesiones y los distintos problemas físicos que hay en la plantilla en este tramo final de temporada. Josep Puerto , en la recta final de la recuperación del esguince en su tobillo izquierdo, podría tener que alargar su retorno a las pistas, ya que sufre ahora un fuerte proceso vírico. Por su parte, la lesión muscular en la parte posterior de la pierna de López-Arostegui no ha remitido, con lo que se sigue trabajando en su recuperación y será su evolución la que determine cuando se reincorpora a la dinámica del equipo.

Noticias relacionadas

Sigue el minuto a minuto y el resultado del partido con SUPER

📍 VALENCIA BASKET 19-13 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 02:18 📰 Falta sobre Key. Libres para el norteamericano que anota solo el segundo.

📍 VALENCIA BASKET 19-11 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 02:54 📰 Falta sobre Cárdenas. Falla el primero, anota el segundo.

📍 VALENCIA BASKET 18-11 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 03:20 📰 Buena defensa taronja. Varios minutos sin anotar de los canarios, que están horribles en el tiro exterior.

📍 VALENCIA BASKET 18-11 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 03:55 📰 Bombita a una mano de Taylor

📍 VALENCIA BASKET 16-11 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 04:37 📰 ¡CANASTÓN DE MOOORE!

📍 VALENCIA BASKET 13-11 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 05:40 📰 ¡BIIIIIIIIIIIIIIINGO! ¡TRIIIPLE DE OMARI!

📍 VALENCIA BASKET 8-10 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 06:40 📰 Otro triple de Brussino

📍 VALENCIA BASKET 6-7 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 07:00 📰 Triple de Brussino.

📍 VALENCIA BASKET 4–2 DREAMLAND GRAN CANARIA⌚️ 1Q: 08:31 📰 Dos seguidas para Sako. Primera ventaja taronja.