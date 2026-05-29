Estas son las cábalas del Valencia Basket para los playoffs: puede terminar segundo... o quinto

El Valencia Basket afronta un cierre de fase regular de auténtico vértigo. A falta de disputar sus dos últimos encuentros ligueros (este viernes ante el Dreamland Gran Canaria en el Roig Arena y el domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça) el conjunto taronja todavía puede terminar entre la segunda y la quinta posición de la Liga Endesa. La importancia es doble en el playoff, ya que afecta tanto al factor cancha que disfrutan los cuatro primeros, como a los cruces ante 'mejores' o 'peores' rivales.

La clasificación está tan ajustada que existen hasta 64 combinaciones posibles entre los equipos implicados, con Valencia Basket, Barça, Baskonia y UCAM Murcia peleando por el factor cancha en el playoff. Según los cálculos actuales expuestos por la propia ACB, el equipo valenciano acabaría segundo en el 31% de los escenarios, tercero en el 19%, cuarto en el 22% y quinto en el 28%.

El Valencia Basket depende de sí mismo

La buena noticia para los de Pedro Martínez es que dependen de sí mismos para ser segundos. No puede decir lo mismo ningún otro. Si vencen al Dreamland Gran Canaria y también ganan el domingo en Barcelona, asegurarán matemáticamente esa posición privilegiada. Un premio enorme teniendo en cuenta la igualdad de la zona alta y la importancia del factor pista en las eliminatorias por el título.

Incluso existe un escenario favorable si tropiezan de manera sorprendente este viernes. El Valencia Basket todavía podría terminar segundo perdiendo ante el Dreamland Gran Canaria siempre que después asalte el Palau Blaugrana y, además, tanto Baskonia como UCAM Murcia fallen en sus respectivos compromisos. Toda una carambola muy poco probable.

Matt Costello y el extaronja Mike Tobey, en el último precedente en La Fonteta. / ACB photo

El duelo de este viernes en el Roig Arena no resolverá prácticamente nada por sí solo. Una victoria taronja mantendría abierta la pelea por todas las posiciones entre la segunda y la quinta plaza, dejando el gran desenlace para el domingo en Barcelona ante un rival en descomposición y pendiente también de lo que hagan Baskonia y UCAM Murcia.

El duelo ante el Barça es la clave

Lo que sí parece claro es el peor escenario posible: si el Valencia Basket pierde sus dos partidos restantes acabará con total seguridad en la quinta posición, perdiendo así el factor cancha en cuartos de final.

Además, el average particular frente al Barça puede resultar decisivo. El conjunto valenciano defenderá en el Palau una renta de +12 conseguida en el partido de ida, cuando derrotó al equipo azulgrana por 93-81 en el Roig Arena. Eso significa que, en caso de empate en victorias, al Valencia Basket le bastaría con perder por menos de 13 puntos para conservar la ventaja sobre el conjunto catalán en la Liga Endesa.

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