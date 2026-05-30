Valencia Basket define su camino hacia el título de Liga en El Palau

Todavía no es un partido de playoffs, pero como si lo fuera. Valencia Basket cierra la fase regular de Liga Endesa este domingo ante el Barça en un encuentro que definirá el camino de ambos equipos hacia el título doméstico. El Palau Blaugrana acoge, a partir de las 19:00 horas, una auténtica final antes de la 'guerra' de los playoffs, y es que tanto para azulgranas como taronjas ser cabeza de serie o no pasa por ganar el partido.

Las cuentas son muy sencillas: Valencia Basket acabará en segunda posición de la tabla si gana, por lo que tendría factor cancha en los playoffs, y caerá al quinto lugar en caso de perder. El Barça, por su parte, será tercero si gana y quinto si cae derrotado. Tratándose del único partido restante de fase regular, el camino ya está definido en ambos casos. VBC sabe que, si es segundo, arrancaría los playoffs ante Bilbao Basket como cabeza de serie, mientras que, si es quinto, debutaría ante Baskonia sin el factor cancha. Dos mundos muy distintos.

Reuvers, de vuelta

Para esta final, Pedro Martínez recupera en principio a Nate Reuvers, que fue baja por primera vez esta temporada ante Gran Canaria por una enfermedad. Tampoco tuvo minutos Darius Thompson, aunque fue por decisión técnica y también podría entrar de nuevo en la lista. Quienes se mantienen de baja son Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, ambos lesionados.

Centrados en el día a día

Valencia Basket dependía de sí mismo a principio de la semana para acabar en segundo lugar y todavía tiene ese poder. Debía ganar los tres partidos restantes y, tras vencer a Zaragoza y Gran Canaria, solo le queda el último escollo, el más complicado, el FC Barcelona. Pedro Martínez es consciente de que será un partido "muy complicado" y destaca que pueden conseguir "las mismas victorias que el año pasado", que ya fueron segundos. El técnico destaca que no piensan en "más adelante" y que tienen que "estar centrados" en jugar "un buen partido para ganar".

Valencia. VLC. SPD. Valencia Basket- FC Barcelona Basket Barça de Liga ACB / Germán Caballero / LEV

Por su parte, Álvaro Cárdenas destaca que "es una pasada ver la clasificación y ver tantos equipos tan apretados" y da valor a "depender de nosotros mismos" para no tener "que esperar a los resultados de nadie más. Así que hay que salir en Barcelona con mucha intensidad y esperando a ver si podemos sacar una victoria allí".

Ser cabeza de serie, más caro que nunca

Tanto Valencia Basket como el Barça llegan al último partido con 24 victorias, en cuarto y quinto lugar respectivamente, por lo que en ambos casos ser cabeza de serie exige, como mínimo, acabar la fase regular con 25 triunfos, el precio más alto desde la implantación del actual formato. Y es que, desde la temporada 1996-97, solo en una ocasión un equipo con tantos triunfos no fue cabeza de serie: el Unicaja fue quinto con un balance de 24-10 en la temporada 2022-23.

Con este formato de competición, el cuarto clasificado había tenido 24 o menos triunfos en todas las temporadas menos en una: de nuevo el Unicaja es la excepción que confirma la regla, aunque por arriba, ya que fue cuarto en la temporada 2000-01 con un 27-7.

Valencia. VLC. SPD. Valencia Basket- FC Barcelona Basket Barça de Liga ACB / Germán Caballero / LEV

Cuarto partido ante los azulgrana de la temporada

El de este domingo será el cuarto partido en el que se enfrenten Valencia Basket y Barça esta temporada, de momento con un balance de 1-2 favorable a los azulgrana, que además llega con la mejor racha de la temporada en acb al haber ganado nueve de sus últimos diez partidos, los últimos seis de manera consecutiva. Los de Xavi Pascual han recuperado recientemente a Laprovittola y Vesely, que han estado varias semanas lesionados, y este domingo podría reaparecer Clyburn.

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En cuanto a los precedentes históricos, el Barça ha dominado los partidos ante VBC en el Palau con 31 victorias en 44 encuentros, pero la dinámica reciente es mucho más apretada: teniendo en cuenta solo los últimos quince partidos, los resultados se han repartido con siete triunfos taronja y ocho victorias locales.