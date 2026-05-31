En Directo
Directo | FC Barcelona - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo
El Palau Blaugrana acoge el último partido de la temporada regular en la Liga Endesa. FC Barcelona y Valencia Basket se juegan su posición de cara a los playoffs ACB. Sigue el minuto y resultado del partido en directo con SUPER
El Barça-Valencia Basket del domingo en el Palau que cierra la fase regular de Liga Endesa se ha convertido en una auténtica final para ambos equipos. Y es que, tras los resultados acaecidos este viernes en la última jornada de Liga, la clasificación deja a Baskonia y UCAM Murcia segundo y tercero respectivamente, con 25 victorias cada uno, mientras que Valencia BC y Barça son cuarto y quinto con 24 triunfos.
Sigue el minuto y resultado del partido en directo con SUPER
📍 FC Barcelona 12-24 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 02:57
📰 ¡2+1 para COSTELLO! ¡SE DESESPERA XAVI PASCUAL!
📍 FC Barcelona 12-21 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 02:57
📰 ¡BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINGO DE BADIO!
📍 FC Barcelona 8-18 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 04:43
📰 2+1 para Larry.
📍 FC Barcelona 6-15 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23
📰 Tiempo muerto de Xavi Pascual.
📍 FC Barcelona 6-15 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23
📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIPLE DE JEAN CLAUDIO MONTERO!
📍 FC Barcelona 6-12 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23
📰 Anota Montero. Se van a seis los taronja.
📍 FC Barcelona 4-6 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 07:24
📰 Otra de Taylor. Muy entonado ha empezado.
📍 FC Barcelona 4-4 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 08:25
📰 Intercambio de canastas en este primer tramo del partido. Anota Kam.
📍 FC Barcelona 0-0 Valencia Basket⌚️ 1Q: 10:00
📰 ¡ARRANCA EL PARTIDO!
ESTE ES EL CINCO INICIAL DE VALENCIA BASKET
- Muriqi ya tiene un acuerdo con su próximo club
- Valencia Basket define su camino hacia el título de Liga en El Palau
- Hugo Guillamón da el ‘sí quiero’: los futbolistas que acudieron a la boda
- Peter Lim frenó la entrada del grupo de Sergio Ramos en el Valencia antes de lanzarse a por el Sevilla
- Valencia CF - Villarreal CF con llenazo en el Puchades: Dos escudos, 90 minutos y solo un ascenso a la Liga F
- Javi Guerra habla de su futuro antes de irse con España
- Reconstrucción de plantilla: el Valencia CF vuelve al kilómetro cero
- La RFEF tiene claro el futuro de Javi Guerra