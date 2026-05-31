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Directo | FC Barcelona - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo

El Palau Blaugrana acoge el último partido de la temporada regular en la Liga Endesa. FC Barcelona y Valencia Basket se juegan su posición de cara a los playoffs ACB. Sigue el minuto y resultado del partido en directo con SUPER

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Directo | FC Barcelona - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo / SD

Iván Carsí

Iván Carsí

El Barça-Valencia Basket del domingo en el Palau que cierra la fase regular de Liga Endesa se ha convertido en una auténtica final para ambos equipos. Y es que, tras los resultados acaecidos este viernes en la última jornada de Liga, la clasificación deja a Baskonia y UCAM Murcia segundo y tercero respectivamente, con 25 victorias cada uno, mientras que Valencia BC y Barça son cuarto y quinto con 24 triunfos.

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