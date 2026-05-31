Directo | FC Barcelona - Valencia Basket, la Liga Endesa, en vivo

El Barça-Valencia Basket del domingo en el Palau que cierra la fase regular de Liga Endesa se ha convertido en una auténtica final para ambos equipos. Y es que, tras los resultados acaecidos este viernes en la última jornada de Liga, la clasificación deja a Baskonia y UCAM Murcia segundo y tercero respectivamente, con 25 victorias cada uno, mientras que Valencia BC y Barça son cuarto y quinto con 24 triunfos.

Sigue el minuto y resultado del partido en directo con SUPER

📍 FC Barcelona 12-24 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 02:57 📰 ¡2+1 para COSTELLO! ¡SE DESESPERA XAVI PASCUAL!

📍 FC Barcelona 12-21 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 02:57 📰 ¡BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINGO DE BADIO!

📍 FC Barcelona 8-18 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 04:43 📰 2+1 para Larry.

📍 FC Barcelona 6-15 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23 📰 Tiempo muerto de Xavi Pascual.

📍 FC Barcelona 6-15 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIPLE DE JEAN CLAUDIO MONTERO!

📍 FC Barcelona 6-12 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 05:23 📰 Anota Montero. Se van a seis los taronja.

📍 FC Barcelona 4-6 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 07:24 📰 Otra de Taylor. Muy entonado ha empezado.

📍 FC Barcelona 4-4 Valencia Basket ⌚️ 1Q: 08:25 📰 Intercambio de canastas en este primer tramo del partido. Anota Kam.

📍 FC Barcelona 0-0 Valencia Basket⌚️ 1Q: 10:00 📰 ¡ARRANCA EL PARTIDO!