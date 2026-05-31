Los descartes de Pedro Martínez ante el FC Barcelona

El Valencia BC echa hoy el telón a la Liga Regular con el partido que le mide en el Palau al Barça, correspondiente a la jornada 33, al tener que ser aplazado por la disputa de la Final Four de la Euroliga. Los hombres de Pedro Martínez dependen de sí mismos para acabar la fase regular como segundos, para lo que necesitan ganar en la cancha del rival que tiene la mejor racha de la competición, con nueve victorias en los últimos diez partidos.

En caso de triunfo, se medirán en cuartos al Surne Bilbao Basket con factor cancha a favor. En caso de perder en el Palau, el Valencia Basket se encontrará con el Kosner Baskonia con el factor cancha en contra y se convertiría en el segundo equipo desde la adopción del formato de 18 equipos en la Liga Endesa en la temporada 1996-97 que no es cabeza de serie con 24 victorias.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / F. Calabuig

Aunque los precedentes generales son desfavorables, el equipo taronja ha sido capaz de sacar el triunfo de la cancha del Barça en siete de sus últimas quince visitas en competición nacional. Pero perdió en su visita a esta pista en Euroligay ha caído en dos de los tres precedentes de este curso, ganando el de la primera jornada liguera en el Roig Arena por 93-81. El equipo taronja mantiene las bajas confirmadas de Josep Puerto y Xabi López-Arostegui, mientras que Nate Reuvers causó baja por primera vez en la temporada en el partido del viernes ante Dreamland Gran Canaria por enfermedad.

La convocatoria oficial

Los 12 elegidos por Pedro Martínez para este partido del Palau son: Brancou Badio, Kam Taylor, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello, Yankuba Sima.

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Por tanto, los descartes son Nate Reuvers e Isaac Nogués.