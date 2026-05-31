De Larrea arrasa en las votaciones y coge el testigo de Jean Montero como mejor joven de la ACB

Sergio De Larrea ha sido designado este domingo como Mejor Joven Azulmarino de la Liga Endesa 2025-26 al imponerse con claridad en las cuatro categorías que elegían este galardón (entrenadores, jugadores, voto popular y prensa, alcanzando la máxima votación posible en las tres primeras) para ser elegido como el más destacado de los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores que cumplieran los requisitos de participación establecidos por la competición

De Larrea ha obtenido el 99,7% de los votos posibles, 203,4 puntos de un máximo de 204, prácticamente doblando los 103,8 del segundo más votado, Michael Ruzic (Asisa Joventut). El base taronja, que une a este galardón su designación como MVP de la Supercopa Endesa, coge el testigo como ganador del premio al Mejor Joven de su compañero Jean Montero, ganador del curso pasado. Una circunstancia que convierte a Jean y Sergio en la primera pareja de jugadores del mismo equipo que consiguen este reconocimiento en años consecutivos.

A falta de la disputa esta tarde del último partido de la Fase Regular de la Liga Endesa, Sergio De Larrea es el tercer jugador más valorado del equipo taronja con unos números de 9,6 puntos con un 40,7% en triples, 3 rebotes, 3,7 asistencias y 3,3 faltas recibidas para 12,7 créditos de valoración en algo más de 18 minutos de juego. Además, ha demostrado tener un enorme impacto en el rendimiento colectivo de su equipo, ocupando actualmente la tercera posición en la clasificación general del +/- de la Liga Endesa con un +7,15 de promedio.

Larry repite en el Mejor Quinteto Joven

El director de juego vallisoletano repite además presencia en el Mejor Quinteto Joven, en el que ya fue incluido la temporada pasada y que en esta ocasión comparte con el mencionado Ruzic además de Rafa Villar, Bassala Bagayoko e Izan Almansa. Esta nueva designación sube a seis el histórico de los jugadores taronja que han sido elegidos en ese cinco inicial de promesas desde la creación de este reconocimiento en la temporada 2013-14.

De Larrea coge el testigo como ganador del premio al Mejor Joven de su compañero Jean Montero, ganador del curso pasado. Una circunstancia que convierte a Jean y Sergio en la primera pareja de jugadores del mismo equipo que consiguen este reconocimiento en años consecutivos.

El primer taronja en repetir en el Mejor Quinteto Joven

De Larrea se convierte además en el primer jugador taronja que repite presencia en el Mejor Quinteto Joven. Un histórico taronja en este reconocimiento que inauguró Guillem Vives, que fue incluido en el Mejor Quinteto Joven en su primera temporada en Valencia Basket, la 2014-15. Después llegaron Sergi García, que estuvo entre los mejores cinco jóvenes de la campaña 2018-19, Jaime Pradilla, miembro del Mejor Quinteto Joven del curso 2021-22 y el propio Larry y Jean Montero elegidos en la temporada 2024-25.

De Larrea, en el último partido ante el Gran Canaria en el Roig Arena. / M. A.Polo / VBC

La Supercopa Endesa

El Valencia BC ganó la Supercopa y De Larrea firmó una actuación sobresaliente con 21 puntos, 6 faltas recibidas y una excelente carta de tiro: 3/5 en lanzamientos de dos puntos, 2/2 en triples y 9/10 desde la línea de personal, convirtiendo tiros decisivos en los momentos más importantes del encuentro.

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Palmarés

Jean Montero lidera con 3 galardones este premio; Luka Doncic (2016-17 y 2017-18) y Carlos Alocén (2018-19 y 2019-20) completan el podio. Junto a ellos completan el cuadro de honor Guillem Vives (2013-14), Dani Díez (2014-15), Juancho Hernangómez (2015-16), Usman Garuba (2020-21), Joel Parra (2021-22) y el nuevo Mejor Jóven de la Liga Endesa, Sergio de Larrea (2025-26).