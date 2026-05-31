Pedro Martínez: "No hemos de regodearnos ni relamernos, sino prepararnos lo más rápido posible"

Pedro Martínez estaba más que satisfecho por la victoria del Valencia Basket ante el Barcelona (77-102) y por las sensaciones del equipo, aunque no quiere que cunda la euforia de cara al playoff y respeta a un Surne Bilbao al que se medirán en cuartos de final a partir de este miércoles. "Hemos estado bien en defensa y bien en ataque , en el tercer cuarto posiblemente un poco peor en defensa, hemos recibido muchas canastas cerca del aro, pero en ataque hemos continuado con buen ritmo, jugando con mucha decisión, pasándonos bien la pelota, jugando buenas acciones de tiro y creo que hemos hecho muy buen partido.

Gran temporada y aplausos del Palau

Respecto a la gran Liga Regular que han hecho y a los aplausos de la afición del Barcelona al final, se mostró partidario de pasar página y no recrearse en lo hecho hasta la fecha. "No miro muy atrás, cambiamos la fase de competición, vamos a entrar en playoff, que es muy diferente a la Liga Regular. Además, en el playoff de cuartos es a dos victorias y es muy importante para los dos equipos, no hemos de mirar atrás ni hacer valoraciones, ni regodearnos ni relamernos, sino prepararnos lo más rápido que podamos para el siguiente partido. También creo que nos ha venido bien el hecho de que, y los entiendo perfectamente, el Barcelona se ha visto obligado a meter justo antes de los playoff para poder contar con todos los jugadores, a meter a muchos que llevaban tiempo sin jugar, no uno ni dos, sino varios. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo, meterlos en dinámica antes de que empiecen los playoff pero eso les ha perjudicado. Han metido a muchos jugadores que han estado inactivos mucho tiempo y eso nos ha beneficiado porque esos jugadores no tienen ritmo y este partido seguramente les habrá ido bien para eso. Nos ha beneficiado porque nuestros jugadores están con un ritmo competitivo alto".

Pedro Martínez da indicaciones a Neal Sako y a Braxton Key. / EFE

Refuerzos para playoff

De cara al playoff, desconoce si podrá recuperar a algunos jugadores. "Sé que Reuvers ayer estaba en el hospital intentando recuperarse de una enfermedad, no es una lesión. Y Josep lo mismo, es una lesión del tobillo pero luego tiene la mononucleosis esta y hay algún jugador más que lo ha pasado mal estos días, como Kameron Taylor, tenemos el virus en el vestuario y cuando tienen el pico es complicado, hay que ver cómo quedan después, cuando tengan el alta. Xabi también parece que está en la recta final, pero como para fiarse de que pueda volver pronto y llevará demasiado tiempo fuera como para pensar que nos puede ayudar salvo que tengamos una necesidad muy grande. Entonces, ahora mismo, Josep Puerto creo que es no y Nate Reuvers, iremos viendo día a día, a lo mejor el martes o miércoles está mejor de la enfermedad pero a ver el peso que ha perdido, la fuerza que ha perdido. Hemos de ser cautos y tampoco esperar mucho de él".

Playoff

Sobre el Surne Bilbao, su próximo rival, todos son elogios. "Me cuesta expresar el respeto que tengo por el Bilbao Basket, por cómo juegan al baloncesto, por todos los automatismos que tienen, están haciendo una temporada impresionante, entiendo que somos los favoritos porque hemos quedado segundos pero no doy para nada la victoria por hecha, creo que juegan muy bien y veo muy factible que nos puedan eliminar. Vamos a intentar llegar con las orejas de punta y muy bien preparados mentalmente. Sabemos que puede ser muy complicado, el miércoles vamos a tener toda la presión porque a dos victorias es muy justo el playoff para el equipo que juega el primer partido en casa. Jugamos contra ellos hace poco y se decidió al final en un cara o cruz, no hay que ver más allá de ello, de los cuartos ante un muy buen equipo. A ver si podemos recuperar a algunos de los enfermos o lesionados, aunque también me han dicho que Montero se ha llevado un golpe en el hombro y estaba un poco mermado en el último cuarto. Esperamos que estas cosas no vayan a más, recuperarnos físicamente y prepararnos para el primer partido del playoff, sin mirar más allá.

Álvaro Cárdenas, con muy buenos minutos en el partido ante el Barcelona en el Palau. / EP

Nivel de Álvaro Cárdenas

Respecto al buen nivel y a la rápida adaptación de Álvaro Cárdenas, añadió Pedro que "no le quitemos mérito al chico, nos está gustando mucho su mentalidad, su predisposición para aprender rápido, es muy inteligente y ha jugado muy bien. El primero partido no lo jugó bien pero lo que no es normal es lo que ha hecho hoy. Yo le doy el mérito a él, a su mentalidad y capacidad de estar concentrado, pero tampoco hemos de esperar de él, como de ningún jugador, que ese sea su nivel siempre. Lo importante es que ayuden al equipo, Álvaro y todos, no siempre con puntos, sino también con defensa, ayudas en el rebote, etc. Y en este sentido, con Álvaro estamos muy contentos porque ha venido hace poco y parece que lleva mucho tiempo con nosotros, ha hecho pocos entrenamientos, pero estoy muy contento por él porque el chico tiene una mentalidad muy buena".

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Partido roto pronto

Pese a la abultada victoria y tomar una clara ventaja desde el primer cuarto, no cree Pedro que el partido estuviera totalmente roto desde el inicio. "No he tenido esta sensación de que no haya habido partido, el Barça en el tercer cuarto ha empezado muy bien, ha cambiado el ritmo defensivo, ha metido a jugadores muy grandes, han ido a una defensa de cambios y han mejorado mucho respecto a lo que habían hecho antes, pero nosotros hemos continuado jugando bien, hemos encontrado los triples de Cárdenas y hemos respondido bien a sus cambios defensivos y ofensivos. Los partidos vienen como vienen, cuando se gana y se pierde va de los dos, hemos estado bien durante todo el partido, con buena mentalidad, todos los jugadores entraban y se metían rápido en el partido y ellos no por lo que hemos comentado antes. Al no tener ritmo, si además entras en una dinámica negativa, aún te cuesta más. Nosotros venimos de la decepción de la Final Four, pero luego hemos ganado al Zaragoza y al Gran Canaria y eso nos hace estar con esa chispa competitiva que nos ha ido muy bien.