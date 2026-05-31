El Valencia Basket ya conoce horario y rival en los playoffs por el título
El Valencia Basket ya conoce rival y calendario para los cuartos de final de la Liga Endesa. Consulta el día, horario y cómo queda la serie ante Surne Bilbao con el factor cancha a favor de los taronja.
El Valencia Basket ya conoce el primer obstáculo en su camino hacia el título de la Liga Endesa. Tras cerrar la temporada regular con una victoria de prestigio en el Palau Blaugrana. Los taronja han logrado la segunda plaza, cerrando una semana decisiva con tres victorias que confirman la condición de cabeza de serie. Su rival en los cuartos de final será el Surne Bilbao. Así pues el Valencia Basket gozará del factor pista hasta una hipotética final, donde solo lo perdería si el rival fuera el Real Madrid, en un reedición de lo acaecido en la 2024/25.
Así queda el cuadro de playoffs de la Liga Endesa
Finalmente la gran sorpresa de la temporada, UCAM Murcia ha caído hasta la cuarta plaza lo que le dejará un duro duelo contra el Barcelona. Por su parte los cuatro equipos de Euroliga han logrado su billete para la postemporada.
- Real Madrid – La Laguna Tenerife
- Valencia Basket – Surne Bilbao
- Kosner Baskonia – Asisa Joventut
- UCAM Murcia – FC Barcelona
Horarios de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao
- Partido 1: 3 junio – 19:00h
- Partido 2: 5 junio – 19:00h
- Partido 3: 7 junio – 18:00h*
*Si fuera necesario el desempate.
El factor cancha que puede cambiarlo todo para Valencia Basket
Finalmente el Valencia Basket ha conseguido amarrar el factor cancha que a estas alturas de temporada puede ser fundamental. El Roig Arena se ha convertido en todo un fortín como ya se vio durante la serie de Euroliga contra Panathinaikos. Ahora los taronja buscan una nueva final de Liga Endesa después de la Final Four.
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