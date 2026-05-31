El Valencia Basket ya conoce horario y rival en los playoffs por el título

El Valencia Basket ya conoce el primer obstáculo en su camino hacia el título de la Liga Endesa. Tras cerrar la temporada regular con una victoria de prestigio en el Palau Blaugrana. Los taronja han logrado la segunda plaza, cerrando una semana decisiva con tres victorias que confirman la condición de cabeza de serie. Su rival en los cuartos de final será el Surne Bilbao. Así pues el Valencia Basket gozará del factor pista hasta una hipotética final, donde solo lo perdería si el rival fuera el Real Madrid, en un reedición de lo acaecido en la 2024/25.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / F. Calabuig

Así queda el cuadro de playoffs de la Liga Endesa

Finalmente la gran sorpresa de la temporada, UCAM Murcia ha caído hasta la cuarta plaza lo que le dejará un duro duelo contra el Barcelona. Por su parte los cuatro equipos de Euroliga han logrado su billete para la postemporada.

Real Madrid – La Laguna Tenerife Valencia Basket – Surne Bilbao Kosner Baskonia – Asisa Joventut UCAM Murcia – FC Barcelona

Brancou Badio, en una acción ante el Casademont Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Horarios de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao

Partido 1: 3 junio – 19:00h

Partido 2: 5 junio – 19:00h

Partido 3: 7 junio – 18:00h*

*Si fuera necesario el desempate.

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