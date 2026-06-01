Álvaro Cárdenas cae de pie en Valencia Basket

A nadie le viene mal un soplo de aire fresco de vez en cuando. Ni siquiera a un equipo sólido como Valencia Basket, cuya plantilla lleva toda la temporada demostando tener la profundidad suficiente para competir por todo. Ese soplo de aire fresco es Álvaro Cárdenas, que apenas lleva unas semanas en la disciplina taronja pero ya está aportando su granito de arena cada vez que tiene la oportunidad.

El base granadino se incorporó a mediados de mayo al equipo de Pedro Martínez tras finalizar la temporada con el Peristeri griego, club en el que ha jugado cedido este curso. Tras un debut complicado ante Bilbao Basket en el que el propio técnico taronja llegó a decir que no había sido el momento más idóneo para darle minutos, Cárdenas ha logrado rehacerse en tiempo récord, formando parte de las convocatorias de los últimos dos partidos de fase regular de Liga Endesa y disputando minutos de mucha calidad sobre el parquet.

BARCELONA, 31/05/2026.- El base argentino del Fc Barcelona Juan Ignacio Marcos (d) lucha con el base del Valencia Álvaro Cárdenas (i) durante el partido de la jornada 34 de la Liga Endesa que disputan el FC Barcelona Baloncesto y el Valencia Basket este domingo, en el Palau Blaugrana. EFE/ Quique García / Quique García / EFE

Uno más en la rotación

Cárdenas fue uno de los descartes ante Casademont Zaragoza en el primero de los tres partidos que disputó Valencia Basket la semana pasada, pero su oportunidad le llegó ante Gran Canaria y el FC Barcelona, en los dos encuentros que pusieron el punto final a la fase regular. El Roig Arena disfrutó ante el conjunto insular del ritmo y la intensidad del base granadino, que disputó 19 minutos en los que anotó ocho puntos, capturó dos rebotes, repartió una asistencia y recuperó dos balones. Cárdenas demostró que su baloncesto eléctrico se adapta a la perfección a un equipo como Valencia Basket cuyo ritmo es endiablado.

Apenas dos días después, el conjunto taronja visitó el Palau Blaugrana en el partido que decidía si los de Pedro Martínez jugarían los Playoffs como segundos o como quintos clasificados. El técnico taronja volvió a confiar en Cárdenas y el granadino volvió a darle la razón a su entrenador: nueve puntos, un rebote y un balón robado en 13 minutos de juego. De nuevo un gran partido de la última incorporación taronja.

Incorporación de lujo para los playoffs

El refuerzo de Álvaro Cárdenas llega en un momento trascendental de la temporada, a las puertas del comienzo de los playoffs. Valencia Basket, tras una temporada eterna en la que ha jugado el mayor número de partidos de su historia, necesita las piernas más frescas posibles, y las de Cárdenas pueden resultar clave en varios momentos importantes.

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El conjunto taronja arranca su andadura este miércoles en una eliminatoria a tres partidos ante Bilbao Basket, precisamente el equipo ante el que debutó Cárdenas. En unas hipotéticas semifinales esperaría el ganador del cruce entre Baskonia y Joventut y ese sería el último escollo antes de una final en la que, salvo sorpresa, esperará el gran favorito, el Real Madrid.