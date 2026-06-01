Otro 'título' para Jean Montero: directo al Mejor Quinteto de la Liga Endesa

Jean Montero sigue de dulce. El de República Dominicana ha sido incluido como uno de los componentes del Mejor Quinteto de la Liga Endesa esta temporada. Se da el caso de que ya lo fue el pasado curso, por lo que es el primer taronja que repite este honor dos campañas seguidas en toda la historia de los del Roig Arena. Bojan Dubljevic lo fue en dos temporadas no consecutivas y ya son ocho los jugadores de la entidad que logran este reconocimiento. Con esto, sigue acumulando premios individuales tanto nacionales como internacionales.

El jugador taronja comparte designación junto a David de Julius, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mario Hezonja y Luka Bozic. Todo un equipazo.

Jean Montero ha culminado una temporada regular en la que volvió a ser el mejor anotador del equipo taronja con 14,2 puntos con un 39% en tiros de tres, 2,6 rebotes, 3,8 asistencias, 1,2 recuperaciones y 3,2 faltas recibidas para 16 puntos de valoración en poco más de 20 minutos por partido. Además, saliendo en más de la mitad de los partidos desde el banquillo.

Jean Montero, una pesadilla para la defensa del Barça. / EFE

A un paso de marcharse del Roig Arena

Con el Valencia Basket terminando en segundo lugar de la Liga Endesa y como aspirante a llevarse los playoffs, podría tratarse de las últimas semanas de Montero como jugador taronja. El exterior, de 22 años, está en plenas negociaciones con el Olympiacos para marcharse a Grecia previo pago de una cláusula de 'sólo' 500.000 euros.