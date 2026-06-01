¡Jean Montero roza el MVP de Liga Endesa! El mejor según los entrenadores

La ACB ha confirmado este lunes los mejores quintetos y el jugador más valioso de la fase regular en Liga Endesa. Los premios vuelven a contar este año con cierto color taronja, aunque quizá algo menos del merecido, y es que el nombre de Jean Montero aparece tanto en el mejor quinteto del curso 2025/26 como en los puestos más altos de la clasicación del 'MVP'.

La temporada del jugador dominicano ha sido espectacular. Sus más de 14 puntos, casi 4 asistencias y 16 de valoración por partidos, acompañados de grandes porcentajes en el tiro y una mejora sustancia en el defensa, han recibido el reconocimiento merecido, y es que solo Mario Hezonja le ha superado en la carrera por el MVP. El jugador del Madrid ha sido reconocido como el mejor jugador de la temporada con 103,5 votos, superando los 74 de Jean Montero, que ha finalizado en segundo lugar.

'MVP' para los entrenadores

Los votos para el MVP salen de cuatro fuentes distintas: votación popular, entrenadores, jugadores y periodistas. El jugador croata del Real Madrid ha recibido más votos por parte de tres de ellas, pero hay una categoría en la que Jean Montero ha arrasado, y es en la de entrenadores. El dominicano ha recibido 34 votos por parte de los técnicos, por 24 de Hezonja. Para los entrenadores del baloncesto español, Montero es el verdadero 'MVP'.

¿Cómo se elige el MVP?

El MVP se elige por cuatro sectores, cada uno aporta el 25%:

Entrenadores (25%). Los 18 entrenadores han elegido a sus tres mejores jugadores, otorgándoles 3, 2 y 1 punto (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.

Jean Montero, en el Mejor Quinteto de la ACB / ACB

Jugadores (25%). Los 18 capitanes, en representación de la plantilla, han elegido a sus tres mejores jugadores, otorgándoles 3, 2 y 1 punto (no pueden votar a un jugador de su equipo). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.

Medios de Comunicación (25%). Un panel de 51 periodistas ha votado a sus tres mejores jugadores, otorgándoles cada uno 1, 0,7 y 0,3 puntos. (Ver votos periodista a periodista). El máximo de puntos posibles para un jugador en esta categoría es 51.

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Votación Popular (25%). Los aficionados participaban a través de la app de la acb. El porcentaje de sus votos son los puntos recibidos para el MVP (ejemplo: Hezonja, con un 14%, suma 14 puntos). Ver resultados populares.