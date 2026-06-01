Leti Romero jugará su octava temporada en Valencia Basket

Ya es oficial. Leti Romero continuará en Valencia Basket al menos una temporada. Así lo ha confirmado el club en un comunicado en el que confirma que la exterior canaria disputará su octava temporada en las filas del equipo taronja, por lo que se convertirá en la jugadora con más temporadas a sus espaldas en Valencia Basket, superando a Queratl Casas, que se despide este verano de la entidad.

Así, Leti Romero se une a Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araujo como las jugadoras que tienen contrato garantizado para la próxima campaña, en la que Valencia Basket tratará de revalidar sus títulos de Copa de la Reina y Liga y buscará mejorar su rendimiento en Euroliga. A sus 31 años, Leti seguirá aportando su veteranía en un equipo que todavía cuenta con un núcleo joven.

Ocho temporadas y un gran palmarés como taronja

Romero aterrizó en Valencia Basket en la temporada 2019-20 proveniente del USK Praga. Desde entonces, cada año ha ido creciendo de la mano del equipo, con el que ha levantado los once títulos que hay actualmente en el palmarés: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026).

En esta séptima temporada, y como cada año, ha sido una jugadora importante para conseguir los objetivos del Club, siendo ya una de las veteranas en el vestuario y una de las capitanas. En LF Endesa ha promediado 8,6 puntos 3 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 11,2 de valoración. En EuroLeague Women produjo una media de 7,8 puntos, 3,2 rebotes, 5 asistencias y 9 de valoración por encuentro.

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Leti Romero / Francisco Calabuig

Números de récord

En estas siete temporadas la canaria ya se encuentra en lo más alto de la historia del Valencia Basket. Es la máxima asistente (921) y triplista (312), segunda jugadora con más partidos (303) y puntos (2.362), tercera en robos (290) y cuarta en rebotes (805).