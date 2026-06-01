Peligro para Valencia Basket: Nuevo rival millonario en Euroliga

Se está cociendo un cambio radical en uno de los peores equipos de la última edición de Euroliga. El ASVEL Lyon-Villeurbanne, que parecía tener un pie y medio fuera de la competición rumbo al proyecto que la NBA quiere llevar a cabo en Europa, no solo ha terminado renovando su contrato con la actual mejor competición europea de baloncesto, sino que lo hace 'amenazando' con revolucionar su equipo buscando nuevos inversores y una reorganización de la propiedad que le convierta en uno de los destinos más atractivos para las estrellas que quieran cambiar de aires este verano.

La primera declaración de intenciones llegó con el fichaje de Armoni Brooks, escolta que ha hecho una temporada fantástica en Milán y que tenía ofertas de otros equipos a priori más potentes como Partizan o el propio Armani Milan, pero que se ha decantado por los seis millones en dos años que le ofrecía en ASVEL. Por lo que sea.

20/11/2025 Sylvain Francisco of Zalgiris Kaunas and Theo Maledon of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 12 match between Real Madrid and Zalgiris Kaunas at Movistar Arena on November 20, 2025 in Madrid, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Sylvain Francisco y Cabarrot... ¿los siguientes?

Y no parece que el conjunto de Lyon vaya a detenerse su reestructuración ahí. Según informa Basketnews, el conjunto galo ha hecho una oferta importante por Sylvain Francisco, otro jugador pretendido por varios equipos de Euroliga, entre ellos el Barça. Según el mencionado medio, una oferta de casi siete millones de euros podría haber hecho cambiar de idea al jugador de Partizan. Por lo que sea otra vez.

Y esa ingente cantidad de dinero es la que también podría tener encima de la mesa Timothe Luwawu-Cabarrot, estrella de Baskonia, que se ha convertido en otro objetivo claro del nuevo equipo millonario de la Euroliga. Frank Ntilikina y Guerschon Yabusele son otros nombres vinculados a un proyecto que podría acercarse a una inversión de 25 millones de euros en salarios. Un cambio radical de un equipo que esta temporada incluso recibió multas por no alcanzar el mínimo exigido por la Euroliga en gasto de salarios.

El jugador del Kosner Baskonia Luwawu-Cabarrot y el jugador del Bàsquet Girona D. Needham, durante el pertido de la jornada 23 de la Liga Endesa de Bolncesto, este domingo en el en el Buesa Arena en Vitoria.-EFE / L. Rico / Lino Gonzalez / EFE

Más competencia en el mercado de fichajes

Valencia Basket, una vez finalice la temporada que aún está tratando de cerrar con el título de Liga, afrontará por primera vez el mercado de fichajes como equipo de Final Four. Una condición que te otorga el estatus de destino más atractivo pero que también atrae más las miradas de otros equipos que buscan fichar estrellas, véase el caso de Jean Montero.

Noticias relacionadas

Lo que está claro es que el de Valencia Basket no es uno de los proyectos más grandes en lo económico de la Euroliga, de hecho esta temporada ha contado con uno de los presupuestos más humildes, y la aparación de nuevos equipos ricos no hace más que endurecer la competencia para atraer nuevos jugadores. El mercado se antoja, de nuevo, un desafío para la dirección deportiva taronja, que lleva ya muchos años superando con nota todos los retos que se le presentan.