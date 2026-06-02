Las Dallas Wings pasan por encima de las Seattle Storm de Awa Fam

Dallas Wings venció este lunes a Seattle Storm por 79-56, con ocho puntos de la jugadora del Valencia Basket, Awa Fam, que disputó su cuarto partido en la WNBA con su récord de minutos en cancha.

Además de esos ocho puntos, con un 40 % de efectividad en tiros de campo, la valenciana firmó siete rebotes -tres de ellos ofensivos-, cuatro robos y una asistencia en 31 minutos y 25 segundos. Pese a ser la jugadora con más minutos de Seattle esta noche en Dallas, la española volvió a ser suplente.

Las Storm pudieron hacer poco frente a unas Wings que cuentan con las dos últimas número uno del 'draft' -Paige Bueckers y Azzi Fudd- en la plantilla y que van terceras en la tabla con un balance de 6-3.

Bueckers terminó el partido con 10 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, por nueve puntos de Fudd. Aziaha James fue la máxima anotadora de Dallas y del partido con 18 puntos, mientras que Flau'jae Johnson, con 16 puntos y 10 rebotes, fue la mejor de Seattle.

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Awa Fam en su llegada a Seattle / Seattle Storm

Tres victorias seguidas

Awa Fam, que llegó a sonar como número uno del 'draft' del pasado 13 de abril, lo que la hubiese llevado a Dallas en lugar de Fudd, fue finalmente elegida en la tercera posición, la más alta para una española en la WNBA e igualando la de Pau Gasol en la NBA. Con la de hoy, las Storm suman tres derrotas seguidas y se ubican en las últimas plazas de la tabla con un balance de 3-7.