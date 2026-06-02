Pedro Martínez: "Tenemos problemas y jugamos contra un buen equipo"

Pedro Martínez tiene puestos ya todos sus sentidos en el cruce de cuartos de final de Liga Endesa ante el Surne Bilbao y aunque tiene confianza en el trabajo del equipo para sacar adelante la eliminatoria advierte de los problemas físicos con los que llegan y de la dificultad de un rival que ya les puso en problemas en su reciente visita al Roig Arena.

Estado de la plantilla

Yo sigo hablando de presente y ahora viene este playoff. Tenemos algunos problemas de enfermedades, Nate ha entrenado hoy, pero no tiene las mejores sensaciones después de su enfermedad, Xabi sigue de baja, Josep también, Montero no ha entrenado por el golpe en el hombro que recibió el otro día, Isaac Nogués se ha lesionado hoy en el entrenamiento, tenemos problemas y jugamos contra un buen equipo. Así que vamos a esar ctentrados en el partido de mañana y a hacer las cosas y a estar preparados para sufrir.

Clave en cuartos

Lo primero es tener el máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que en ataque tienen un juego muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones y en defensa, tienen físico, trabajan muy bien atrás y tenemos el recuerdo del último partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final. Hay que estar preparados y concentrados.

Pedro Martínez atiende a la prensa tras en el entrenamiento en el Roig Arena. / Daniel Tortajada

Playoff con Madrid y Valencia BC primeros

Seguro que hay diferencias con el playoff del año pasado porque es otra temporada y no hay que dar nada por hecho, como no lo dimos por hecho el año pasado. Hemos quedado segundos también en la Euroliga, ahora el playoff es más corto pero nos pusimos 0-2, hay que apretar muchísimo los dientes, estar preparados para todos y tener la mentalidad de prepararnos para los escenarios más difíciles y pensar que tendremos dificultades, que el rival juega sensacional, que iremos por detrás en el marcador, que podemos perder. Pensar en esos escenarios me ayuda para prepararme. No vemos más allá que intentar hacer un buen partido mañana .

Anotadores del rival

Tienen muchos jugadores con capacidad de anotar de manera muy diferente, Pantzar y Hlinason están haciendo una temporada absolutamente extraordinaria, pero también Jaworski, Hilliard y más jugadores. Hay que tener respeto por todos porque están haciendo una temporada muy buena, teniendo muy buenos resultados y están en una dinámica muy buena. Les tenemos el máximo respeto.

Los jugadores del Valencia Basket, tras la sesión de entrenamiento de este martes. / Daniel Tortajada

Entrenador rival

Es el equipo que si piensas un poco dónde empezaron la temporada y dónde la han acabado, es el equipo revelación de la Liga, el que ha sacado más rendimiento de la plantilla que tiene. Los demás estamos más o menos donde deberíamos estar y ellos están muy por encima, como el Murcia también. Son los dos equipos que están más por encima de lo que estaba previsto y hay que reconocer el mérito que tienen y además reconozco que el análisis que hago de los equipos de Jaume Ponsarnau, que lo sigo muchísimo porque es un entrenador muy bueno que hace las cosas muy bien, y me gusta mucho como juega, tienen muchas opciones, lo veo muy trabajado, los jugadores lo tienen muy asimilado y eso es mérito de Jaume Ponsarnau y de su staff técnico.

Factor pista

Tenemos el factor pista, pero a ver si llegas porque como perdamos mañana, lo tienen ellos y tienen una oportunidad de oro. No hay que pensar demasiado en el más allá y sí en hacer las cosas lo mejor posible mañana, para intentar ganar con ilusión, con esfuerzo, con buena mentalidad, pero sin descartar la posibilidad de perder porque está encima de la mesa. Haremos todo lo posible para que no suceda pero estar está.

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Todo el mundo quiere ganar, lo que pasa es que al final solo gana uno. Yo no voy tan lejos, me conformo con pasar esta eliminatoria y luego ver contra quién jugamos.