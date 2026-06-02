Pradilla: "Entrenar con Pedro te hace tener ritmo competitivo todos los días"

Jaime Pradilla espera con ganas el inicio del playoff de la Liga Endesa ante un Surne Bilbao al que ya se midieron recientemente en el Roig Arena. Un precedente que le sirve para no confiarse lo más mínimo, aunque recuerda que llegan bien físicamente y con hambre para dar el 100%.

Sensaciones tras acabar segundos

Sabíamos que íbamos a tener un último partido fuera de casa difícil, pero hemos estado todo el año muy sólidos, es nuestro trabajo y había que acabar lo mejor posible para empezar bien el playoff.

Estado físico del equipo

Yo ahora estoy reventado, pero la verdad es que entrenar con Pedro es lo que te hace, el tener ese ritmo competitivo todos los días y ese hambre que tiene el equipo en cada momento, eso te hace estar al 100% en cada partido y competir en cada partido hasta el final.

Jaime Pradilla, junto a Brancou Badio y De Larrea tras el entrenamiento de este martes. / Daniel Tortajada

Eliminatorias a tres partidos

Son diferentes a las de cinco, pero es importante el primer partido en casa y el tener la eliminatoria en el Roig es muy importante para nosotros, ojalá mañana tengamos un buen rendimiento para poder sacarlo e irnos allí 1-0.

Último precedente

Es un rival que ha hecho un gran año, que está haciendo las cosas muy bien y sabemos que hace poco jugamos contra ellos, íbamos al descanso más o menos ganando cómodos, pero en la segunda parte, ellos se pusieron , nos relajamos y no podemos hacerlo porque son un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles e intentaremos hacer un buen partido.

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Jaime Pradilla atiende a la prensa en la previa al playoff de Liga Endesa. / Daniel Tortajada

Hlinason de rival

Hlinason como persona es un 10 y como trabajador, otro 10. Es un tío que trabaja todos los días, que ha ido creciendo año a año, yo coincidí con él en Zaragoza, ha estado aquí también en la cantera y lo conocéis bien. Igual de grande que es físicamente lo es como persona y como jugador.