LIGA ENDESA
Pradilla: "Entrenar con Pedro te hace tener ritmo competitivo todos los días"
El ala-pívot taronja destaca el hambre del equipo y el deseo de "estar al 100% en cada partido hasta el final"
Recuerda el último precedente ante el Bilbao y espera que sirva de aviso para que no haya relajación alguna
Elogia a Hlinason, con quien coincidió en Zaragoza tras la etapa del islandés en la cantera del Valencia BC
Jaime Pradilla espera con ganas el inicio del playoff de la Liga Endesa ante un Surne Bilbao al que ya se midieron recientemente en el Roig Arena. Un precedente que le sirve para no confiarse lo más mínimo, aunque recuerda que llegan bien físicamente y con hambre para dar el 100%.
Sensaciones tras acabar segundos
Sabíamos que íbamos a tener un último partido fuera de casa difícil, pero hemos estado todo el año muy sólidos, es nuestro trabajo y había que acabar lo mejor posible para empezar bien el playoff.
Estado físico del equipo
Yo ahora estoy reventado, pero la verdad es que entrenar con Pedro es lo que te hace, el tener ese ritmo competitivo todos los días y ese hambre que tiene el equipo en cada momento, eso te hace estar al 100% en cada partido y competir en cada partido hasta el final.
Eliminatorias a tres partidos
Son diferentes a las de cinco, pero es importante el primer partido en casa y el tener la eliminatoria en el Roig es muy importante para nosotros, ojalá mañana tengamos un buen rendimiento para poder sacarlo e irnos allí 1-0.
Último precedente
Es un rival que ha hecho un gran año, que está haciendo las cosas muy bien y sabemos que hace poco jugamos contra ellos, íbamos al descanso más o menos ganando cómodos, pero en la segunda parte, ellos se pusieron , nos relajamos y no podemos hacerlo porque son un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles e intentaremos hacer un buen partido.
Hlinason de rival
Hlinason como persona es un 10 y como trabajador, otro 10. Es un tío que trabaja todos los días, que ha ido creciendo año a año, yo coincidí con él en Zaragoza, ha estado aquí también en la cantera y lo conocéis bien. Igual de grande que es físicamente lo es como persona y como jugador.
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