Reuvers: "El objetivo es llegar a la final de Liga y ganarla"

Tras perderse los dos últimos partidos por un virus, Nate Reuvers ya ha vuelto a entrenar y aunque no está aún al 100%, afronta con ganas y ambición el primer cruce del playoff de la Liga Endesa ante el Surne Bilbao. "Claramente, ganar la liga es una gran posibilidad. Es algo por lo que tenemos que luchar y que queremos. Es el objetivo, llegar a la final otra vez y ganarla", afirmó en declaraciones a la prensa este martes.

Además, el jugador estadounidense internacional por Hungría se felicitó por la buena respuesta que ha dado el equipo a la decepción que supuso caer en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga. "La respuesta del equipo ha sido muy buena. Fue duro perder ese partido y tener que empezar de nuevo y volver a la Liga pero ganar los tres partido de la semana pasada fue una gran manera de entrar en los playoffs", destacó.

Nate Reuvers atiende a la prensa tras regresar a los entrenamientos superado ya el virus que tuvo. / Daniel Tortajada

Respecto a su recuperación, se limitó a señalar que "no es algo divertido tener un virus pero definitivamente estoy mejor ahora", por lo que estará disponible para Pedro Martínez.

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Máximo respeto al rival

Respecto al partido contra el Bilbao dijo que deben jugar su juego como hacen siempre, de manera rápido y anotando y señaló que deben ser conscientes de la motivación de su rival. "Juegan muy bien juntos, se les ve divertidos e ilusionados. He visto el video que han hecho para los playoffs y queda claro lo mucho que significa para ellos. Tenemos que estar preparados porque será una lucha".