LIGA ENDESA
Reuvers: "El objetivo es llegar a la final de Liga y ganarla"
El estadounidense ya ha vuelto a entrenar tras superar un virus y espera ayudar a ganar a un rival al que ve "ilusionado"
Destaca la reacción del equipo tras caer en la Final Four y asegura que está mejor tras varios días sin poder entrenar
Tras perderse los dos últimos partidos por un virus, Nate Reuvers ya ha vuelto a entrenar y aunque no está aún al 100%, afronta con ganas y ambición el primer cruce del playoff de la Liga Endesa ante el Surne Bilbao. "Claramente, ganar la liga es una gran posibilidad. Es algo por lo que tenemos que luchar y que queremos. Es el objetivo, llegar a la final otra vez y ganarla", afirmó en declaraciones a la prensa este martes.
Además, el jugador estadounidense internacional por Hungría se felicitó por la buena respuesta que ha dado el equipo a la decepción que supuso caer en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga. "La respuesta del equipo ha sido muy buena. Fue duro perder ese partido y tener que empezar de nuevo y volver a la Liga pero ganar los tres partido de la semana pasada fue una gran manera de entrar en los playoffs", destacó.
Respecto a su recuperación, se limitó a señalar que "no es algo divertido tener un virus pero definitivamente estoy mejor ahora", por lo que estará disponible para Pedro Martínez.
Máximo respeto al rival
Respecto al partido contra el Bilbao dijo que deben jugar su juego como hacen siempre, de manera rápido y anotando y señaló que deben ser conscientes de la motivación de su rival. "Juegan muy bien juntos, se les ve divertidos e ilusionados. He visto el video que han hecho para los playoffs y queda claro lo mucho que significa para ellos. Tenemos que estar preparados porque será una lucha".
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