Así será el nuevo cargo de Rubén Burgos, el líder del mejor Valencia Basket Femenino de la historia

Rubén Burgos deja el banquillo de Valencia Basket... pero no el club. Después de cerrar su gloriosa etapa como entrenador con un histórico doblete, el valenciano aportará su experiencia y conocimientos de baloncesto dentro de la estructura deportiva de la entidad 'taronja'.

El propio club ha anunciado, bajo el lema de "Nova Etapa", el cambio en el estatus de Burgos dentro de la entidad. El entrenador con más partidos en toda la historia de Valencia Basket con 417 va a integrarse dentro de la dirección deportiva del club con la intención de ayudarle a seguir creciendo como lo ha hecho todos estos años a cargo de la pizarra.

Debe terminar su formación y se incorporará

Para ello, Burgos debe culminar una formación con la que ya está manos a la obra y el propio Valencoa Basket ha señalado en su comunicado que su incoporación a la estructura deportiva está sellada a falta de que el mítico 'coach' finalice esta formación.

Rubén Burgos en la celebración de la Liga en el Roig Arena / MA Montesinos

Después de nueve años y un pleno conocimiento de las jugadoras, la competición nacional e internacional, su figura se antoja muy importante de cara a tomar las mejores decisiones de cara a la confección de la plantilla y la mejor selección de perfiles para el equipo.

Valencia Basket es un proyecto al alza tanto a nivel masculino como femenino con el Roig Arena como estandarte y Burgos quiere seguir siendo parte de ese crecimiento, algo que le agradeció el club en su comunicado: "El Club quiere agradecerle a Rubén su compromiso, lealtad y amor por el proyecto, demostrando sus ganas de este nuevo reto desde que surgió la posibilidad", exponía.

Un legado a sus espaldas

Después del anuncio y del repaso a la trayectoria del entrenadr, el club ha reivindicado el legado que ha logrado para el club y la ilusión de que lo agrande desde otra parcela: "El legado de Rubén Burgos va mucho más allá de los once títulos: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026). Su sello será siempre un equipo con un estilo de juego reconocible e identidad propia y una forma de trabajar tanto en la pista como fuera de ella que le han llevado a ganarse para siempre el corazón de la Familia Taronja. Ahora este sello se traslada a una nueva parcela, desde la que seguro va a seguir siendo pieza clave de todo lo que está por venir", cerraban el comunicado.