La triple corona de Josep Puerto con el Valencia Basket

Tras perderse la Final Four por una inoportuna lesión de tobillo en el playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos, Josep Puerto tampoco podrá estar en el inicio del playoff de la Liga Endesa, ya que sigue sin estar recuperado de esa lesión, a la que se sumó también recientemente una infección viral. Al capitán, eso sí, no le ha hecho falta jugar este último tramo de la temporada para recibir el mayor reconocimiento que otorga la afición del Valencia Basket cada año, el Trofeo al Esfuerzo.

El de Almussafes es el ganador final de la 15ª edición del Trofeo en su categoría masculina, reconocimiento que le ha otorgado la afición taronja votando durante la fase regular de la competición después de cada partido. Y con esta, es la tercera ocasión que Josep conquista este premio, que ya ganó en las temporadas 2022-23 y 2024-25, por lo que se convierte en el único jugador que han ganado este reconocimiento en tres ocasiones en categoría masculina.

Si su actual baja médica se lo permite, el capitán recibirá este Trofeo directamente de manos de la afición que le ha proclamado vencedor y lo ofrecerá al público del Roig Arena en los instantes previos al inicio del primer partido de Playoff ante el Surne Bilbao, de manos de un representante de la afición que ha sido elegido en las redes sociales del club. Josep y este seguidor estarán acompañados por los representantes de la asociación responsable de la confección del galardón, la Fundación Roig Alfonso.

Josep Puerto, ganador por tercera vez del Trofeo al Esfuerzo en el Valencia Basket. / VBC

Triplica al segundo en votos

La afición del Valencia Basket ha elegido jornada tras jornada al jugador que en su opinión más se ha esforzado en cada encuentro a través de sus votos en la web oficial del Valencia Basket. Josep puerto se ha proclamado vencedor de este galardón con 3412 votos de los aficionados. En segunda posición, Jean Montero, que ha recibido 1035 votos, seguido de Sergio de Larrea, con 866 votos.

Segundo jugador en conseguir el triplete

El alero de Almussafes es el segundo jugador en repetir galardón, uniéndose a Anna Gómez, ganadora del trofeo en tres ocasiones consecutivas, 2018-19, 2019-20 y 2020-21. Puerto se convierte, por tanto, en el primer jugador en conseguirlo en categoría masculina.

Daniel Tortajada

Palmarés del Trofeo al Esfuerzo masculino

2011-12: Florent Pietrus

2012-13: Justin Doellman

2013-14: Romain Sato

2014-15: Pau Ribas

2015-16: Bojan Dubljevic

2016-17: Fernando San Emeterio

2017-18: Rafa Martínez

2018-19: Sam Van Rossom

2020-21: Sam Van Rossom

2021-22: Jaime Pradilla

2022-23: Josep Puerto

2023-24: Semi Ojeleye

2024-25: Josep Puerto

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2025-26: Josep Puerto