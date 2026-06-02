LIGA ENDESA
La triple corona de Josep Puerto con el Valencia Basket
El capitán, aún lesionado para el inicio del playoff, logra un reconocimiento sin precedentes en el equipo masculino
Solo la también capitana Anna Gómez consiguió el mismo éxito en su etapa de jugadora del Valencia Basket femenino
Tras perderse la Final Four por una inoportuna lesión de tobillo en el playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos, Josep Puerto tampoco podrá estar en el inicio del playoff de la Liga Endesa, ya que sigue sin estar recuperado de esa lesión, a la que se sumó también recientemente una infección viral. Al capitán, eso sí, no le ha hecho falta jugar este último tramo de la temporada para recibir el mayor reconocimiento que otorga la afición del Valencia Basket cada año, el Trofeo al Esfuerzo.
El de Almussafes es el ganador final de la 15ª edición del Trofeo en su categoría masculina, reconocimiento que le ha otorgado la afición taronja votando durante la fase regular de la competición después de cada partido. Y con esta, es la tercera ocasión que Josep conquista este premio, que ya ganó en las temporadas 2022-23 y 2024-25, por lo que se convierte en el único jugador que han ganado este reconocimiento en tres ocasiones en categoría masculina.
Si su actual baja médica se lo permite, el capitán recibirá este Trofeo directamente de manos de la afición que le ha proclamado vencedor y lo ofrecerá al público del Roig Arena en los instantes previos al inicio del primer partido de Playoff ante el Surne Bilbao, de manos de un representante de la afición que ha sido elegido en las redes sociales del club. Josep y este seguidor estarán acompañados por los representantes de la asociación responsable de la confección del galardón, la Fundación Roig Alfonso.
Triplica al segundo en votos
La afición del Valencia Basket ha elegido jornada tras jornada al jugador que en su opinión más se ha esforzado en cada encuentro a través de sus votos en la web oficial del Valencia Basket. Josep puerto se ha proclamado vencedor de este galardón con 3412 votos de los aficionados. En segunda posición, Jean Montero, que ha recibido 1035 votos, seguido de Sergio de Larrea, con 866 votos.
Segundo jugador en conseguir el triplete
El alero de Almussafes es el segundo jugador en repetir galardón, uniéndose a Anna Gómez, ganadora del trofeo en tres ocasiones consecutivas, 2018-19, 2019-20 y 2020-21. Puerto se convierte, por tanto, en el primer jugador en conseguirlo en categoría masculina.
Palmarés del Trofeo al Esfuerzo masculino
2011-12: Florent Pietrus
2012-13: Justin Doellman
2013-14: Romain Sato
2014-15: Pau Ribas
2015-16: Bojan Dubljevic
2016-17: Fernando San Emeterio
2017-18: Rafa Martínez
2018-19: Sam Van Rossom
2020-21: Sam Van Rossom
2022-23: Josep Puerto
2023-24: Semi Ojeleye
2024-25: Josep Puerto
2025-26: Josep Puerto
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