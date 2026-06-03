LIGA ENDESA
Los 12 elegidos por Pedro Martínez para el Valencia Basket - Surne Bilbao del playoff
Álvaro Cárdenas vuelve a estar en una lista marcada por las lesiones y los problemas físicos
El esprint final de la temporada empieza este miércoles en el Roig Arena y lo hace con un Valencia Basket que llega con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia.
Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.
Eso sí, Pedro Martínez ha tenido condicionantes físicos a la hora de elegir los doce convocados, ya que mantiene las bajas de Josep Puerto y de López-Arostegui, a los que se le suma la lesión de tobillo que se produjo Isaac Nogués en el entrenamiento de este martes.
Los 12 elegidos
Con todo ello, los 12 elegidos por Pedro Martínez para medirse al Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau son: "Brancou Badio, Kam Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas y Yankuba Sima.
Por tanto, el único descarte no previsto es el de Matt Costello, que se suma a los de los lesionados Josep Puerto, López-Arostegui e Isaac Nogués. El estadounidense es baja por el nacimiento de su cuarto hijo, Lucas John Costello. Enhoranuena desde la redacción de SUPER.
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