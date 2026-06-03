Washington Mystics

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Alicia Flórez anota una canasta el la WNBA

Alicia Flórez es una de las jugadoras de Valencia Basket que se ha marchado a Estados Unidos para probar fortuna en la WNBA, aunque eso no quiere decir que se haya desvinculado de la disciplina taronja. En su caso, la exterior española firmó un contrato de formación con Washington Mystics que le permite jugar un número limitado de partidos con la franquicia estadounidense, pero sigue siendo propiedad de Valencia Basket y se incorporará al equipo una vez finalice el periodo de descanso e inicie la preparación para la próxima temporada. Más información