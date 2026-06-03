Alicia Florez sigue deslumbrando en la WNBA

Alicia Florez es una de las jugadoras de Valencia Basket que se ha marchado a Estados Unidos para probar fortuna en la WNBA, aunque eso no quiere decir que se haya desvinculado de la disciplina taronja. En su caso, la exterior española firmó un contrato de formación con Washington Mystics que le permite jugar un número limitado de partidos con la franquicia estadounidense, pero sigue siendo propiedad de Valencia Basket y se incorporará al equipo una vez finalice el periodo de descanso e inicie la preparación para la próxima temporada.

Lo que está claro es que las Mystics le firmaron ese contrato a Alicia Florez porque detectaron talento y la jugadora taronja les está dando la razón. La leonesa disputó la pasada madrugada su tercer partido consecutivo en la mejor liga de baloncesto del mundo, dejando, de nuevo, una actuación que está llamando la atención: en 19 minutos aportó ocho puntos, tres asistencias y un balón recuperado, sin fallos en los tiros de dos puntos.

Hueco en la rotación e impacto inmediato

Ya son tres los partidos disputados y en todos ellos el impacto ha sido considerable. El de su debut fue el más destacado, con una línea estadística impresionante: 9 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones. En el segundo destacaron sus siete asistencias y el tercer ha vuelto a ser muy completo. Además, los más de 20 minutos por partido que está promediando demuestran que se ha ganado un hueco importante en la rotación.

Vinculada a VBC

La exterior leonesa Alicia Flórez mantiene su contrato con el Valencia Basket que inicialmente dura hasta junio de 2027 pese a que haya firmado un contrato de desarrollo con la franquicia de la WNBA Washington Mystics.

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El contrato de Flórez con Washington Mystics es nueva fórmula incluida en el convenio firmado con la WNBA que permite a los equipos contar con hasta dos jugadoras extra aparte de las doce de la plantilla, que no entran en el límite salarial y que pueden disputar hasta 12 partidos por temporada pero que no tienen contrato garantizado.