Directo | Valencia Basket - Surne Bilbao

El Valencia Basket se juega su futuro inmediato este miércoles en el Roig Arena. Lo hace con la intención de arrancar los playoffs de la mejor manera posible, con una victoria sobre el Surne Bilbao Basket para hacer tanto el factor cancha como el poder taronja a lo largo del curso.

Los de Pedro Martínez llegan con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia. Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.

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Pedro Martínez, además, no podrá contar con todos sus jugadores, ya que López-Arostegui y Josep Puerto se mantienen como bajas por lesión y a ello se le une una nueva lesión de Isaac Nogués en el tobillo durante el entrenamiento del martes y las molestias de Nate Reuvers y Jean Montero, el primero de ellos tras superar un virus que le ha apartado de los últimos partidos y el segundo, por el golpe que recibió en el hombro en el último encuentro ante el Barcelona en El Palau.

Un objetivo que no esconde el propio Nate Reuvers al indicar que quiere "llegar a la final y ganarla", aunque en la plantilla y en el staff son conscientes de la dificultad que puede entrañar una eliminatoria ante el Surne Bilbao al mejor de tres partidos, ya que un tropiezo en casa podría dejarles contra las cuerdas y teniendo que jugar el siguiente partido en Bilbao 48 horas después. En caso de un hipotético tercer partido, la serie volvería de nuevo a València el domingo.

Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.

El esprint final de la temporada empieza este miércoles en el Roig Arena y lo hace con un Valencia Basket que llega con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia.