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Directo | Valencia Basket - Surne Bilbao

Los de Pedro Martínez buscan empezar con buen pie los playoffs de la Liga Endesa

Valencia Basket - Surne Bilbao, en directo

Valencia Basket - Surne Bilbao, en directo / SD

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia Basket se juega su futuro inmediato este miércoles en el Roig Arena. Lo hace con la intención de arrancar los playoffs de la mejor manera posible, con una victoria sobre el Surne Bilbao Basket para hacer tanto el factor cancha como el poder taronja a lo largo del curso.

Los de Pedro Martínez llegan con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia. Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.

Directo | Valencia Basket - Surne Bilbao Basket

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