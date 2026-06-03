Horario y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao de playoff por TV e internet
Finalmente el Valencia Basket hizo los deberes y ganó sus últimos dos encuentros de liga regular, terminando segundo en la tabla
El Valencia Basket hizo los deberes la última semana de liga regular. Y el premio fue recuperar la segunda plaza del campeonato que no sólo le permite ser cabeza de serie (la certificó el último partido), sino también llevarse el factor cancha hasta una hipotética final. Además, las sensaciones no pudieron ser mejores tras dar una paliza al Barça en el Palau (77-102) y certificando la segunda inclusión de Jean Montero en el Quintero Ideal de la ACB por segundo curso consecutivo.
Estos son los cruces de playoff de la Liga Endesa
- Real Madrid – La Laguna Tenerife
- Valencia Basket – Surne Bilbao
- Kosner Baskonia – Asisa Joventut
- UCAM Murcia – FC Barcelona
En el Surne Bilbao hay dos ex del Valencia Basket. Uno de ellos es el pívot islandés Tryggvi Hlinason, que está cuajando su mejor temporada como profesional. Sus 215 centímetros le están ayudando a anotar más de 10 puntos y capturar casi 7 rebotes por partido. Esto lo remata con 1,7 asistencias y 1,3 tapones. Su punto débil siguen siendo los tiros libres, por lo que no será mala opción hacerle faltas cuando sea necesario. El otro extaronja es el entrenador Jaume Ponsarnau, quien permaneció tres temporadas en el banquillo del Valencia Basket.
Horario y dónde ver por televisión e internet el Valencia Basket - Surne Bilbao
El cuadro de Pedro Martínez arranca los playoff frente al conjunto vasco del Surne Bilbao este miércoles en el Roig Arena a partir de las 19 horas. El encuentro se podrá ver en directo por televisión en DAZN, así como por internet en Superdeporte.
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