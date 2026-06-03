Jean Montero y Sergio de Larrea ofrecen sus premios individuales a la afición

Minutos antes del inicio del primer partido de cuartos de final de los playoffs de Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao, Jean Montero y Sergio de Larrea han ofrecidos a la afición del Roig Arena los premios individuales que han ganado recientemente. El dominicano ha sido incluído en el mejor quinteto del año en acb, además de quedar segundo en la votación del MVP, mientras el vallisoletano arrasó en las votaciones a mejor jugador joven del campeonato español.

Con todos los jugadores sobre el parquet, el speaker del Roig Arena ha anunciado los galardones de los dos jugadores y ambos han podido recoger el trofeo y mostrarlo ante toda una afición que se ha deshecho en aplausos.

Jean Montero, en el Mejor Quinteto de la ACB / ACB

Montero, en el mejor quinteto y rozando el MVP

El de República Dominicana ha sido incluido como uno de los componentes del Mejor Quinteto de la Liga Endesa esta temporada. Se da el caso de que ya lo fue el pasado curso, por lo que es el primer taronja que repite este honor dos campañas seguidas en toda la historia de los del Roig Arena. Además, ha finalizado segundo en la votación del MVP por detrás de Mario Hezonja.

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Sergio De Larrea ha sido designado este domingo como Mejor Joven Azulmarino de la Liga Endesa 2025-26 al imponerse con claridad en las cuatro categorías que elegían este galardón (entrenadores, jugadores, voto popular y prensa, alcanzando la máxima votación posible en las tres primeras) para ser elegido como el más destacado de los jugadores nacidos en 2005 o años posteriores que cumplieran los requisitos de participación establecidos por la competición. Es su segundo premio de estas caracterísicas, y es que hace algunas semanas también recibió el premio 'rising star' (estrella emergente) de Euroliga.