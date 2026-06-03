Llega la segunda edición de la Fresh League en L’Alqueria
La mejor competición de baloncesto amateur en las mejores instalaciones posibles llega la segunda edición de su versión veraniega
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Valencia
La actividad en L’Alqueria del Basket no para en los meses de verano. Tras cerrar la séptima edición de la Liga Senior, la mejor competición de baloncesto amateur en las mejores instalaciones posibles, llega la segunda edición de su versión veraniega. La Fresh League, el torneo más fresco del verano, regresa a L’Alqueria en julio.
La Fresh League tendrá cinco partidos garantizados y los equipos estarán formados por un máximo de 15 jugadores. Además, se contará con seguro deportivo incluido y habrá estadísticas en vivo de la mano de SWISH.
Si quieres más información, puedes seguir las novedades en las redes sociales de L’Alqueria de Basket, mandar un mail a ligasbasket@alqueriadelbasket.com
- El Valencia CF activa la opción Thomas Meunier para el lateral derecho
- Oficial: Rubén Burgos deja el banquillo del Valencia Basket
- El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque
- Mensaje de Javi Guerra sobre el futuro de Ramazani: 'Se queda
- Posible giro en el futuro de José Bordalás
- Peter Lim se 'cuela' en la elecciones del Real Madrid: Riquelme lo pone de ejemplo
- El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa
- Kang In Lee está en el mercado y podría volver a LaLiga