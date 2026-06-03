Llega la segunda edición de la Fresh League en L’Alqueria

La actividad en L’Alqueria del Basket no para en los meses de verano. Tras cerrar la séptima edición de la Liga Senior, la mejor competición de baloncesto amateur en las mejores instalaciones posibles, llega la segunda edición de su versión veraniega. La Fresh League, el torneo más fresco del verano, regresa a L’Alqueria en julio.

La Fresh League tendrá cinco partidos garantizados y los equipos estarán formados por un máximo de 15 jugadores. Además, se contará con seguro deportivo incluido y habrá estadísticas en vivo de la mano de SWISH.

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