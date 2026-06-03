Jorge Valero

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Montero y De Larrea recogen sus premios

Minutos antes del inicio del primer partido de cuartos de final de los playoffs de Liga Endesa entre Valencia Basket y Surne Bilbao, Jean Montero y Sergio de Larrea han ofrecidos a la afición del Roig Arena los premios individuales que han ganado recientemente. El dominicano ha sido incluído en el mejor quinteto del año en acb, además de quedar segundo en la votación del MVP, mientras el vallisoletano arrasó en las votaciones a mejor jugador joven del campeonato español.