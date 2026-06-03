Pedro Martínez: "Pusimos mucho corazón y el Roig Arena se encendió"

Pedro Martínez ya había avisado del peligro el rival y aunque se muestra satisfecho por la victoria (83-80) y la reacción final, admite que sigue sin ver la eliminatoria decantada del lado taronja tras un partido en el que llegó a decir que el Bilbao jugó mejor durante 34 minutos.

Reacción final

Hemos cambiado el ritmo en defensa, de repente, cuando la cosa estaba -13 a seis minutos, nos hemos puesto más agresivos presionando el balón, más en las líneas de pase, han querido jugar con la diferencia y hemos recuperado algún balón con canasta fácil que nos ha metido en el partido. El partido estaba complicado porque estaban jugado muy bien, El tercer cuarto y al inicio del último cuarto han estado excelentes y nos estaban dominando, pusimos mucho corazón, el Roig Arena se ha encendido y ha habido un buen momento de equipo, de afición, de ir hacia adelante y también hacíafalta un pelín de suerte.

Jorge Valero

Cárdenas por encima de Darius

A Darius Thompson no le pasa nada, está entrenando con normalidad, nada mal, pero ahora mismo tenemos a Álvaro en el equipo, lleva unas semanas, tienen recorrido con nosotros, va a estar con nocostros el año que viene y estamos muy contentos con él, su mentalidad y valores me hacen tomar la decisión de contar con él, pero no es un castigo a Darius, hay muchos jugadores en esa posición, tomo decisiones, pero no es un castigo y a lo mejor juega el próximo partido. Normalmente tenemos que hacer algún descarte de un comunitario y hoy era Costello. Tomo decisiones para lo bueno y para lo malo, Álvaro nos da cosas que valoro mucho, su mentalidad en defensa y el año que viene va a estar con nosotros. Estamos muy contentos con él.

Montero, justo para el partido

Reuvers estuvo en el hospital ingresado unas horas porque se encontraba muy mal, con la medicación superó la enfermedad, pero perdió algo de peso y no estaba en su mejor momento físico. Lo de Costello ha sido una casualidad del destino y por eso no ha jugado. Isaac ha probado esta mañana a ver cómo estaba, pero no estaba bien y tenía muchas molestias en el tobillo. Josep y Xabi ya no están hace tiempo y no contábamos con ellos y el único que estaba un poco con la duda era Jean Montero porque se dio un golpe, no entrenó ayer y no sabíamos cómo se iba a encontrar por la tarde. A lo mejor Montero en un partido de Liga Regular no hubiera jugado, pero es muy competidor, tiene mucho corazón y esta tarde cuando ha venido ha dicho que no estaba al 100% pero estaba para ayudar.

JM López

Menos triples que el rival

Nos han defendido muy bien y nos han creado dudas a la hora de pasarnos la pelota, hemos notado la presión del primer partido del playoff, e ir muchos minutos por detrás, ha habido un exceso de responsabilidad, al ver que no teníamos buenas sensaciones, la eliminatoria está muy abierta aún y no hay que descartar nada. El Bilbao es un buen equipo y algunos aspectos del juego nos han sacado un poco del partido. No hemos estado a gusto salvo al final, un poco a la desesperada y yendo a la heroica, pero ellos han jugado mejor que nosotros durante 34 minutos.

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