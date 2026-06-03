Ponsarnau, muy crítico con los árbitros: "Todo estaba descompensado, la actuación arbitral..."

Bilbao Basket rozó la victoria este miércoles en el Roig Arena. El equipos vasco llegó a ir ganando de 13 puntos en el último cuarto, pero la defensa taronja le hizo colapsar en los últimos minutos y Valencia Basket terminó firmando una remontada que le permite anotarse el primer tanto de la eliminatoria, con la opción además de lograr la clasificación a semifinales este viernes en Bilbao.

Tras el partido, Jaume Ponsarnau no se mostró del todo contento con la actuación arbitral, destacando dos acciones en dos momentos clave del partido que pudieron perjudicar a su equipo: "Por fin, nos pintan una falta y nos perjudica porque nos quita un triple. Ellos hacen un mate cogiéndose del aro pero parece que no lo suficiente y puede que nos hayamos descentrado por no habernos sentido bien tratados", deslizó.

Valencia. Partido playoff liga ACB VALENCIA BASKET CLUB vs Surne Bilbao Basket VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Sobre el partido

El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, aseguró tras la ajustada derrota de su equipo en la cancha del Valencia Basket en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa (83-80) que aunque el marcador de la serie es 1-0 la manera en la que jugaron es un aviso de que pueden ganar el viernes en Miribilla.

"Si hubiésemos jugando mal y hubiésemos perdido de 40 la situación sería la misma, es decir 1-0, pero hoy hemos demostrado que podemos. Nosotros lo sabíamos y el rival también. Es 1-0 pero no tan 1-0. Hemos estado a un buen nivel, más tiempo nosotros por delante que ellos", remarcó en la rueda de prensa posterior.

"Jugando dinámico y compitiendo en valores con ellos, podemos ganarles. Con un poco más de acierto y el calor del público en Miribilla podemos, que en las cosas que los árbitros han dudado, con el calor de nuestra gente no duden", reclamó.

El técnico dijo que entendieron cómo de "dinámico y físico" tenían que jugar para plantar cara al Valencia y destacó que compitieron en "valores" como el "rebote y la agresividad" en los que dijo que su rival es el mejor equipo de Europa.

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"En el tercer cuarto hemos estado sólidos y acertados y en el último ellos han hecho lo que tenían que hacer, han subido al máximo el tono y todo estaba descompensado: el criterio arbitral y el acierto, incluso la fortuna", señaló Ponsarnau, que deslizó su enfado con algunas decisiones arbitrales.