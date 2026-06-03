Horario y dónde ver el Surne Bilbao - Valencia Basket de playoff por TV e internet

El Valencia Basket hizo los deberes en el primer partido de la eliminatoria de playoff ante el Surna Bilbao Basket tras imponerse 83-80 en un partido de locos del Roig Arena. Los de Pedro Martínez tuvieron que remontar hasta 13 puntos en contra en un grandísimo último cuarto. Momentos de brillantez los que dejaron Montero, Pradilla, Key o Reuvers en jugadas clave cuando más gris estaba el encuentro.

El viernes toca afrontar el segundo duelo de playoff que, en caso de caer del lado norteño, tocará devolver al Roig Arena el domingo para un tercer duelo de desempate.

Estos son los cruces de playoff de la Liga Endesa

Real Madrid – La Laguna Tenerife

Valencia Basket – Surne Bilbao

Kosner Baskonia – Asisa Joventut

UCAM Murcia – FC Barcelona

En el Surne Bilbao hay dos ex del Valencia Basket. Uno de ellos es el pívot islandés Tryggvi Hlinason, que está cuajando su mejor temporada como profesional y fue de los mejores de su equipo en el primer duelo del roig Arena. Sus 215 centímetros le están ayudando a anotar más de 10 puntos y capturar casi 7 rebotes por partido. Esto lo remata con 1,7 asistencias y 1,3 tapones. Su punto débil siguen siendo los tiros libres, por lo que no será mala opción hacerle faltas cuando sea necesario. El otro extaronja es el entrenador Jaume Ponsarnau, quien permaneció tres temporadas en el banquillo del Valencia Basket.

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Sako, capturando un rebote / JM López

Horario y dónde ver por televisión e internet el Surne Bilbao - Valencia Basket

El cuadro de Pedro Martínez arranca los playoff frente al conjunto vasco del Surne Bilbao este viernes en el Roig Arena a partir de las 19 horas. El encuentro se podrá ver en directo por televisión en DAZN, así como por internet en Superdeporte.