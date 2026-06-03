Jorge Valero

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Valencia Basket calienta antes del partido ante Bilbao Basket

El esprint final de la temporada empieza este miércoles en el Roig Arena y lo hace con un Valencia Basket que llega con hambre de poner la guinda a una temporada de ensueño, en la que ya ganaron la Supercopa Endesa y llegaron a la Final Four de la Euroliga por primera vez en la historia. Los taronja han sabido reponerse rápido tras la decepción de Atenas con tres victorias consecutivas en la Liga Endesa que le permitieron terminar segundo la Liga Regular y con la condición de cabeza de serie y el factor pista a favor al menos hasta semifinales. Eso sí, ahora llega la hora de la verdad y este miércoles quieren dar el primer paso hacia la que podría ser la segunda Liga Endesa en la historia del club.