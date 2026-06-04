¡Bombazo en la WNBA!: La taronja Alicia Flórez firma un nuevo contrato estándar con Washington Mystics

El Valencia Basket tendrá que esperar más de lo previsto a Alicia Flórez. Y se veía venir. Y es que a pesar de haber llegado a la WNBA con un contrato de desarrollo con Washington Mystics, la franquicia estadounidense ha decidido cambiarle el contrato a uno estándar para que pueda disputar toda la temporada con la franquicia estadounidense.

Su espectacular irrupción en la mejor Liga del Mundo ha cambiado radicalmente la idea de su actual equipo, ya que con el anterior contrato solo podía jugar un máximo de 12 encuentros esta temporada y le han bastado cuatro para ganarse una plaza fija en la plantilla

Y en su debut ante las Seattle Storm de Awa Fam, la taronja brilló con 22 minutos para anotar 9 puntos, repartir 3 asistencias, capturar 5 rebotes y robar 2 balones. Pero su rendimiento no solo no ha decaído, sino que ha seguido siendo de las mejores jugadoras de su equipo en cada partido. En el último de ellos, de hecho, aportó 8 puntos, 3 asistencias y 1 una recuperación, sin fallos en los tiros de dos puntos en los 19 minutos que estuvo en pista.

Jugadora revelación en la LF Endesa

Antes de llegar a Estados Unidos, Alicia Flórez deslumbró en la Liga Femenina Endesa durante su cesión al Ensino Lugo, donde promedió 11.8 puntos, 5.6 rebotes, 5.3 asistencias y 1.9 robos por partido en los 32 encuentros disputados, números que le sirvieron para ser elegida la jugadora revelación de la temporada 2025/26 y ganarse un billete de vuelta al Valencia Basket, con el que aún tiene contrato y reservado un rol importante tras la marcha de Queralt Casas.

Alicia Flórez, en su primera foto oficial con las Washington Mystics. / Washington Mystics

Vuelta a València

Eso sí, la leonesa no podrá estar en el inicio de la temporada con el Valencia Basket, ya que al poder jugar ya toda la WNBA y tener que descansar después al menos tres semanas, no estará disponible en los primeros partidos, en una situación similar a la que vivirá Raquel Carrera y a la que tuvo el equipo taronja con Leo Fiebich en las últimas temporadas. Flórez aún tiene contrato hasta 2027 con el Valencia Basket, aunque su vínculo con la WNBA va camino de alargarse en el tiempo a pesar de no haber sido drafteada.

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"Es un sueño cumplido inesperado, pero que no se podía dejar escapar", señalaba Alicia cuando firmó su primer contrato con Washington Mystics. "Lo de la WNBA fue una sorpresa, pero están en una fase de reconstrucción de su plantilla, donde apuestan por descubrir talento joven y era una gran oportunidad para conocer otro tipo de baloncesto y seguir creciendo como jugadora".