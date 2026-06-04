Exhibición de Awa Fam en su quinto partido en la WNBA

Titular por primera vez y la mejor del partido. Awa Fam empieza a deslumbrar en Seattle Storm en su quinto encuentro en la WNBA, aunque el partidazo de la extaronja no se vio recompensado con una victoria antes las Phoenix Mercury, que se impusieron por un ajustado 68-72, en encuentro correspondiente a la Commissioner’s Cup, la versión WNBA de la NBA Cup.

La santapolera salió dejó unos números de impacto con 18 puntos, 6 rebotes, 2 sistencias, 2 tapones y 1 robo y además fue la jugadora con más minutos en pista al llegar casi hasta los 33. Una muestra del rol que esperan de ella en su nuevo equipo, al que llegó como flamante número 3 del draft de la WNBA.

Awa Fam, en su último partido con las Seattle Storm. / Seattle Storm

De hecho, Awa promedia ya más de 25 minutos por partido, a solo uno de Dominique Malonga, Natisha Hiedeman y una Flau'Jae Johnson con la que cada vez tiene más conexión en la pista. Sus promedios, además, ascienden hasta los 9,8 puntos y 5 rebotes, a poco poco menos de dos semanas para que cumpla los 20 años.

Mala racha del equipo

Desde la victoria en su debut en la WNBA el pasado 24 de mayo con 10 puntos ante Washington Mystics, Awa ha disputado otros cuatro partidos, pero su progresión no ha venido acompañada de momento de ninguna victoria más. En su estreno llegó hasta los 10 puntos y 2 rebotes, días antes de medirse de nuevo a Whashington ante su amiga y también taronja Alicia Flórez, quien debutó a lo grande con 9 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones en 22 minutos.

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Aún no se ha enfrentado a Raquel Carrera, quien tras su primera aventura en la WNBA regresará al Valencia Basket la próxima temporada.