Jaime Pradilla, a solo cinco partidos de alcanzar a Víctor Claver de taronja

Jaime Pradilla atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva en su sexta temporada con el Valencia Basket. Fijo para Pedro Martínez y también para Chus Mateo, su rol ha subido varios escalones tanto en su equipo como en la selección y las estadísticas hablan por sí solas esta temporada.

Pero al margen de unos números top, el aragonés sigue subiendo posiciones en el ranking histórico de jugadores en el Valencia Basket y de hecho ha alcanzado ya la sexta posición tras empatar a Guillem Vives con 381 partidos. Y no tardará en ser el sexto taronja con más partidos de la historia, ya que tiene a una leyenda como Víctor Claver a solo cinco partidos.

Jaime Pradilla, durante el partido de playoff ante el Surne Bilbao. / M. A. Polo / Valencia Basket

Si el equipo sigue avanzando en el playoff de la Liga Endesa podría superarle esta misma temporada, en cuyo caso solo tendría a otras cinco leyendas por delante: Víctor Luengo (643), Bojan Dubljevic (629), Rafa Martínez (625), Sam Van Rossom (447) y Nacho Rodilla (434).

6+2 temporadas de taronja

Palabras mayores pero con algunos de ellos a tiro en caso de que cumpla su contrato, ya que el pasado mes de febrero renovó hasta 2028, pudiendo sumar así ocho temporadas con el primer equipo taronja, al que llegó en el verano de 2020, en plena pandemia.

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Sus números en la Liga y en la Euroliga

En la Liga Endesa, Pradilla ha disputado 32 partidos, con un promedio de 10,6 puntos, 5,8 rebotes, 2,4 asistencias y 16,4 de valoración. En la Euroliga ha llegado hasta los 44 encuentros, con 19:30 minutos de media, 6,8 puntos, 4,1 rebotes, 1,9 asistencias y 9,3 de valoración.