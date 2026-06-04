Braxton Key analiza el cruce de cuartos de final del Valencia Basket ante el Surne Bilbao
El interior taronja espera que el Valencia BC logre aprender de sus errores del primer partido de cuartos de final ante un Surne Bilbao pese a la victoria al que visitan este viernes en Miribilla. "En los playoffs no puedes permitir que ningún rival coja confianza. Ellos anotaron algunos tiros difíciles. Tienen buenos jugadores, así que tenemos que hacerlo mejor en el segundo partido. Definitivamente tenemos que empezar el partido con más intensidad. Lo comenzamos un poco demasiado lento. Quiero decir, generamos muy buenos tiros, pero no los estábamos metiendo. Eso también forma parte del juego. Creo que el primer partido de la serie contra Panathinaikos fue similar. Pero en este caso, fuimos capaces de encontrar la manera de ganar, y eso fue importante. Así que sí, se trata de conseguir buenas acciones defensivas y luego anotar nuestros tiros. Todo nuestro juego se basa en defender bien y poder correr. Al principio y durante buena parte del partido no conseguimos esas paradas defensivas. Entonces ellos estaban anotando canastas y ralentizando nuestro ataque. Pero encontramos nuestro ritmo, les forzamos algunas pérdidas de balón, conseguimos algunas bandejas y algunos triples. A partir de ahí, todo comenzó a mejorar”.