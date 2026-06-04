Oficial: Helena Pueyo ficha por el Valencia Basket

El Valencia Basket ha anunciado una incorporación para el próximo curso. El club taronja ha confirmado el fichaje de una de las jugadoras más destacadas de la LF Endesa la pasada temporada. Helena Pueyo firma por el club taronja para las próximas tres temporadas.

Pueyo aterriza en el Roig Arena después de alcanzar la final de la LF Endesa con Casademont Zaragoza, cayendo derrotadas, precisamente ante Valencia Basket con una canasta para la historia de Yvonne Anderson. La mallorquina no había renovado con el club aragonés y estaba disponble en el mercado.

"Han sido dos años llenos de emociones, de esfuerzo, de crecimiento y de momentos que nunca olvidaré. Zaragoza ya forma parte de mí y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo lo vivido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta. Hasta pronto", se despedía Pueyo del Casademont Zaragoza.

La alero mallorquina ha disputado 28 partidos de Liga esta temporada con unos promedios de; 9,6 puntos por partido, con un 40 % de acierto en triples, 3,8 rebotes, 1,9 asistencias y 2,1 balones robados. Mientras que también fue elegida en el Mejor Quinteto Defensivo de la Euroliga femenina.

Helena Pueyo, en una entrada a canasta ante Estados Unidos. / FIBA

Este es el comunicado del Valencia Basket sobre el fichaje de Helena Pueyo

Valencia Basket ha finalizado su octava campaña en la máxima categoría marcada por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones y habiendo levantado la Copa de la Reina y el cuarto título de Liga Femenina Endesa consecutivo. Once trofeos en el palmarés taronja en los últimos seis años, un reflejo de la consolidación del proyecto, con el mérito que conlleva competir por todo año tras año.

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Club ha alcanzado un acuerdo con la alero Helena Pueyo (25 años, España, 1.83m) para que se incorpore al equipo para las próximas dos temporadas, hasta la 2027/28 incluida.

La española se une así para la próxima campaña a Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.

Primera experiencia en Siglo XXI

Helena nació en Palma de Mallorca, donde dio sus primeros pasos en el baloncesto en el Club Baloncesto La Salle Palma. En 2017 puso rumbo al centro formativo Siglo XXI, donde estuvo compitiendo en Liga Femenina 2 hasta 2019. En su última campaña promedió 12,5 puntos, 3,8 rebotes, 2,4 asistencias y 12,6 de valoración por partido jugando casi 30 minutos de media.

Formación en la Liga Universitaria de EE. UU.

La mallorquina decidió continuar con su formación en Estados Unidos en la Universidad de Arizona, donde permaneció a lo largo de cinco años. Desde el inicio de su carrera universitaria, la exterior ya destacaba en sus altos porcentajes de acierto en triple. Con el paso de las temporadas la jugadora fue ganando confianza, experiencia y protagonismo. En su última campaña, la 23/24, promedió casi 10 puntos (con un 38% de acierto en T3), 3,6 asistencias, 3,7 rebotes y 3,2 robos por partido con 37 minutos de juego en pista de media y saliendo de titular en los 34 partidos. Además, recibió algunos reconocimientos individuales a lo largo de ese periodo, especialmente destacando su labor defensiva.

Regreso a España de la mano de Casademont Zaragoza

Concluida su etapa universitaria, Helena regresó a España para vestir la camiseta de Casademont Zaragoza, con el que compitió tanto en LF Endesa como en EuroLeague Women. En competición europea promedió en su primer año 11 puntos, 3 rebotes, 1,6 asistencias y 12 de valoración por partido y en esta última campaña, en la que el combinado maño se colgó el bronce, produjo una media de 8,4 puntos, 3,8 rebotes, 2,3 asistencias y 12,4 de valoración. Estos números le permitieron ser incluida en el tercer mejor quinteto de la competición. En LF Endesa, en esta temporada recién terminada, además de haber levantado la Supercopa, a nivel individual ha promediado 9,6 puntos, 3,8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 12,6 de valoración por partido. Además, fue incluida en el quinteto ideal de la LF Endesa.

De categorías de formación de la selección española a la absoluta

Helena ha sido una jugadora habitual en las categorías de formación de la selección española destacando la plata del Europeo U18 de 2018, donde compartió vestuario con Raquel Carrera, o el bronce la Copa del Mundo U19 de 2019.

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En noviembre de 2024 la balear completaba su debut con la selección española absoluta en partido oficial en la ventana FIBA de clasificación para el EuroBasket. Desde entonces, a sus 25 años, acumula 21 internacionalidades y una plata en el Europeo de 2025, en el que promedió 7,8 puntos, 2 rebotes, 1,5 asistencias, 1,8 robos y 11,5 de valoración por partido.