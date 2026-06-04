Semifinal a tiro en la visita taronja a Miribilla

La sufrida victoria ante el Surne Bilbao el pasado miércoles en el Roig Arena ha dejado al Valencia Basket ante la oportunidad de cerrar su pase a la semifinal del playoff de la Liga Endesa este viernes, en su visita a Miribilla. El 92,7% de las eliminatorias a tres partidos de cuartos que empezaron con 1-0 se las ha acabado llevando el equipo que tenía el factor cancha a favor, pero los taronja tampoco se fían de un Surne Bilbao que les ha creado problemas en los últimos precedentes.

La remontada del primer partido de cuartos de final debe servir de lección para los taronja, que solo fueron superiores a los de Ponsarnau en los últimos seis minutos de partido, cuando aumentaron su intensidad defensiva. Eso sí, Pedro Martínez seguirá contando con las bajas seguras de López-Arostegui, Josep Puerto e Isaac Nogués por lesión, a los que se suma la ausencia de Matt Costello, sin jugar ya el anterior partido tras el nacimiento de su cuarto hijo.

Al margen del premio de las semifinales, el Valencia Basket tiene también su mano la posibilidad de lograr un descanso extra antes de las semifinales en caso de ganar este viernes, ya que se ahorrarían el duelo del domingo y un pequeño respiro necesario para recuperar jugadores y cargar pilas después de que el calendario no les haya dado un respiro tras la disputa de la Final Four de la Euroliga, con tres partidos también la semana pasada.

Mate de Braxton Key en el partido de la primera vuelta de la Liga Regular en el Bilbao Arena. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

Ocasión histórica para el rival

El Surne Bilbao, por su parte, afronta un partido de Playoff de la Liga Endesa ante su público once años después con la ilusión y la necesidad de sumar el triunfo para forzar el tercer partido de esta eliminatoria. Y lo hace creyendo ya que es posible ganar a los taronja tras acariciar un triunfo el miércoles, cortando su ritmo ofensivo y poniendo contras las cuerdas a los de Pedro Martínez. Eso sí, el conjunto vasco ha perdido sus tres precedentes ante el Valencia Basket esta temporada y en el único en el Bilbao Arena lo hicieron de forma contundente, con un 72-116.

Braxton Key da la clave

Uno de los jugadores más destacados en primer partido de la serie, Braxton Key, da la clave para no verse sorprendidos por los de Ponsarnau. "En los playoffs no puedes permitir que ningún rival coja confianza. Ellos anotaron algunos tiros difíciles. Tienen buenos jugadores, así que tenemos que hacerlo mejor en el segundo partido. Definitivamente tenemos que empezar el partido con más intensidad. Lo comenzamos un poco demasiado lento. Quiero decir, generamos muy buenos tiros, pero no los estábamos metiendo. Eso también forma parte del juego. Creo que el primer partido de la serie contra Panathinaikos fue similar. Pero en este caso, fuimos capaces de encontrar la manera de ganar, y eso fue importante. Así que sí, se trata de conseguir buenas acciones defensivas y luego anotar nuestros tiros. Todo nuestro juego se basa en defender bien y poder correr. Al principio y durante buena parte del partido no conseguimos esas paradas defensivas. Entonces ellos estaban anotando canastas y ralentizando nuestro ataque. Pero encontramos nuestro ritmo, les forzamos algunas pérdidas de balón, conseguimos algunas bandejas y algunos triples. A partir de ahí, todo comenzó a mejorar”.

Cuarta visita a Miribilla en playoff

Dentro de la tercera eliminatoria de cuartos de final del Playoff ACB que enfrenta a estos dos equipos, el Valencia Basket visita el Bilbao Arena por cuarta ocasión en la post-temporada. Después de conseguir sacar la primera victoria como local ante este rival en un partido de playoff nacional, el equipo taronja tratará de mantener su buena dinámica como visitante en esta pista en la segunda fase de la temporada. Cayó eliminado en cuartos en su primera visita en la campaña 2010-11, aunque logró sacar dos victorias en Miribilla (75-91 y 70-71) con factor cancha en contra para sacar el billete a semifinales en Bilbao en la 2014-15.

El 2-0, difícil en la historia taronja

A pesar de tener a tiro un 2-0, el Valencia Basket solo lo ha conseguido en dos de las ocho ocasiones en las que comenzó ganando el primer partido en casa de una serie de cuartos al mejor de tres. En ambos casos fue precisamente con Pedro Martínez en el banquillo. La primera ante Unicaja, en la temporada 2015-16, cuando tras un triunfo por 79-75 en la Fonteta sacó la victoria en Málaga por 59-88. La segunda el curso pasado, cuando después de ganar el primer punto de su serie ante del Dreamland Gran Canaria por 98-74, se impuso también en el segundo partido, en este caso con prórroga, por 94-102. En el resto de los casos, el equipo que jugaba en casa forzó el tercer partido: Gipuzkoa Basket en la 2011-12, CAI Zaragoza en la 2012-13, Cajasol en la 2013-14, Barça en la 2016-17, Gran Canaria en la 2017-18 y Baskonia en la 2020-21.