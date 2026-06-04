Confirmado: Vassilis Spanoulis 'deja' la Euroliga y tiene nuevo equipo

El baile de nombres en el baloncesto de cara al mercado de verano ya ha empezado. Desde la Final Four de la Euroliga, muchos clubes, agentes y jugadores ya miran al futuro para asegurarse operaciones de cara al próximo curso. Más allá de los fichajes para reforzar plantillas el mercado de los banquillos también se mueve. En este caso lo hace con un gran nombre, que regresará a casa, pero se quedará sin disputar la Euroliga.

Vassilis Spanoulis ha confirmado cuál será su próximo proyecto en el baloncesto. El técnico griego ha abandonado el AS Monaco Basket después de una mala temporada, marcada por los problemas financieros de la entidad del Principado. Ahora Spanoulis se embarca en una nueva experiencia profesional como entrenador del Aris de Salónica. El cuadro heleno ha oficializado el fichaje de Spanoulis por las próximas tres temporadas. De esta manera Spanoulis regresa a su país a un club, que no disputará la Euroliga, pero sí le permitirá compaginar su trabajo como seleccionador de Grecia.

Vassilis Spanoulis, seleccionador de Grecia. / LAURENT SANSON / PANORAMIC / DPPI MEDIA

Una trayectoria de más a menos en Mónaco

La experiencia de Spanoulis ha tenido claroscuros en Mónaco. La apuesta del club por tener un proyecto puntero de la Euroliga arrancó bastante bien al alcanzar la Final Four en la 24/25, cayendo en el último partido contra Fenerbahçe. Sin embargo el equipo se ha ido cayendo durante este curso, lastrado por los problemas financieros y los problemas internos en el equipo.

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Ahora con el Aris luchará por la Eurocup junto a la dirección de Grecia, que tiene por delante el Mundial de Baloncesto en 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.