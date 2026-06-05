Cristina Ouviña se despide del Valencia Basket

Cristina Ouviña es una leyenda del baloncesto español. A sus 35 años ha decidido poner punto y final a su prolífica carrera como taronja. Eso sí, lo hace como una de las jugadoras más grandes de la historia del club y once títulos a sus espaldas a lo largo de los seis años en los que ha disfrutado tanto en La Fonteta como en el Roig Arena.

Ouviña se marcha como madre, tanto de su hijo Julen como de los éxitos recientes del cuadro que hasta esta temporada entrenó Rubén Burgos. Y es que la aragonesa se convirtió en una de las primeras jugadoras de la Liga F Endesa que retomaba su carrera deportiva al máximo nivel tras su maternidad.

Cristina Ouviña, emocionada en su regreso a las canchas / M.A. Polo / VBC

Polonia, Rusia, Chequia...

La base internacional salió del Mann Filter de Zaragoza para recalar en el Wisla Can Pack de Polonia poco después de disputar el Eurobasket con España en dicho país. Cuatro temporadas después se marchó a Rusia un curso con el Nadezhda Oremburgo antes de probar en Francia, donde dominó la pista con el Tango Bourges. Una vez conquistado el país vecino, fue reclutada por el USK Praha de la República Checa, donde cuajó otra gran campaña lejos de casa. En 2020 fue fichada por el Valencia Basket, lugar en el que se ha convertido en leyenda.

Comunicado Oficial del Valencia Basket: Cristina Ouviña

Valencia Basket quiere agradecer Cristina Ouviña su trabajo, esfuerzo y compromiso durante las seis temporadas en las que ha llevado la camiseta taronja, etapa que ahora termina tras finalizar su contrato con el Club. Ouviña se despide como una de las jugadoras más importantes en el crecimiento del proyecto del equipo, habiendo formado parte del Club en los 11 títulos, y dejando una huella en su historia y afición.

Cristina Ouviña se incorporó a Valencia Basket en la temporada 2020-21, la tercera en la máxima categoría, con el reto de ayudar a conseguir los objetivos del equipo y seguir dando pasos en el proyecto, sumando una jugadora más al bloque importante de jugadoras nacionales. Ya en esa primera temporada su impacto se vio reflejado en el premio de MVP nacional de la liga y siempre ha mostrado su liderazgo en la pista. La aragonesa ha recibido otros galardones en su etapa de taronja como el MVP de la Supercopa LF Endesa y de la SuperCup Women de 2021.

De esos seis años de taronja, solo uno lo ha vivido de forma diferente por su baja en la temporada 24/25 para cumplir el sueño de ser madre. Ya sea sobre la pista o fuera de ella, la base española ha formado parte del Club en los 11 títulos cosechados por el club: EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026). En la campaña 21-22 se sumó como tercera capitana y en la 22-23 pasó a ser segunda capitana, con Queralt Casas como primera.

Brutales estadísticas de Ouviña

En lo individual Ouviña deja también su historia, puesto que se marcha como la cuarta jugadora con más partidos con un total de 207, que de dividen en 147 en LF Endesa, 14 en EuroCup Women, 10 en Copa de la Reina, 7 en Supercopa LF Endesa, 2 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 26 de EuroLeague Women. Además, es la segunda jugadora con más asistencias (826) y robos (362), quinta en puntos (1380) y rebotes (631) y sexta en triples (156).

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Valencia Basket quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y recordarle que siempre será parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Cris!