La extaronja Kayla Alexander, con Alba Torrens en su nueva etapa en España

El mercado de fichajes en el baloncesto femenino va cogiendo velocidad de crucero. El propio Valencia Basket anunció ya la incorporación de Helena Pueyo con un contrato de tres temporadas y sigue en la búsqueda de jugadoras para una temporada en la que se producirá un cambio de ciclo, con cambio de entrenador y la marcha de jugadoras como Queralt Casas, Cristina Ouviña, Awa Fam o Leo Fiebich, entre otras.

Eso, el Valencia BC no es el único que ha empezado a agilizar el mercado y una de sus exjugadoras, Kayla Alexander, ha protagonizado el fichaje del día, con el anuncia de su llegada al Azulmarino, donde coincidirá con otra leyenda taronja como Alba Torrens.

La interior canadiense regresa así a la LF Endesa y jugará en el Roig Arena como visitante, después de haber sido cortada a mitad de la temporada pasada, coincidiendo con el fichaje de Khaalia Hillsman.

Kayla Alexander, en su etapa en el Valencia Basket. / Francisco Calabuig

En el comunicado de su fichaje, su nuevo equipo destaca de Kayla que "Alexander llega tras haber sido nombrada este año la mejor jugadora de la primera fase de la EuroLeague Women, la máxima competición continental, promediando 16,5 puntos, 6,5 rebotes, 2 robos y 22,3 créditos de valoración en los primeros 6 partidos del campeonato, además de promediar en la primera vuelta de liga regular con el Valencia Basket un total de 7,9 puntos y 4,7 rebotes".

Primeras palabras de Kayla

Alexander ha compartido unas palabras acerca de su incorporación: “Estoy increíblemente emocionada por poder continuar mi carrera en España con Azulmarino. El nivel de competitividad de la liga se presenta como un gran reto y una gran oportunidad. Me siento honrada de ser parte del club en su primera temporada en primera división. Espero continuar creciendo como jugadora y usar mi experiencia y liderazgo para marcar un impacto positivo en el equipo”.

Etapa de taronja

Con Alba Torrens coincidió una temporada en el Valencia Basket, en la que acabaron ganando la tercera LF Endesa consecutiva. Además, Alexander fue premiada con el ‘MVP’ de la final disputada ante el Casademont Zaragoza. En 74 partidos, Kayla Alexander quedó en los registros de Valencia Basket como 14ª en puntos con 762 y 10ª en rebotes con 421, lo que supone una media de 10,3 puntos y 5,7 rebotes por partido.

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