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Pedro Martínez: "Nadie va a meterse en semifinales paseándose"

El entrenador de Valencia Basket se mostró satisfecho por la clasificación, felicitó a Bilbao Basket por su temporada y manifestó su deseo de recuperar a alguno de los jugadores lesionados para las semifinales

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / F. Calabuig

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Claudia Arce

Valencia

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, subrayó el "valor" de haberse clasificado para las semifinales de la Liga Endesa después de ganar en Miribilla al Surne Bilbao (71-88) y recalcó que "nadie" va a meterse entre los cuatro mejores equipos "paseándose".

"Aunque haya sido un 2-0, en el primer partido perdíamos por 13 a seis minutos de final. No ha sido fácil eliminar al Bilbao Basket. Creo que el Madrid o el Barcelona estarán diciendo lo mismo", recalcó el técnico del equipo 'taronja' en su valoración del encuentro.

Pedro Martínez recordó que "no se juegan semifinales todos los años" e incidió en los problemas que encontraron en el primer partido frente a los 'hombres de negro' cuando pasaron "un momento malísimo en el último cuarto".

"Cada partido es diferente. Bilbao Basket no es un equipo que está tan acostumbrado como nosotros a jugar partidos de máxima intensidad en 48 horas. El otro día estuvieron sensacionales y físicamente nos dominaron durante muchísimos minutos. Hoy en cambio creo que se ha visto que para nosotros es algo más natural porque nuestra dinámica competitiva nos lleva a eso", reflexionó.

Objetivo: recuperar lesionados

"Hemos conseguido pasar ronda y ahora a pensar en lo siguiente. Ojalá que podamos recuperar a alguno de los jugadores que tenemos lesionados, que son bastantes, y en cuanto sepamos quién es nuestro rival vamos a preparar el partido lo mejor que podamos", añadió Martínez.

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"Evidentemente, por lógica, las semifinales serán más difíciles que los cuartos. Vamos paso a paso, intentando hacer las cosas lo mejor que podamos", concluyó el entrenador del Valencia Basket.

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