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Directo | Surne Bilbao - Valencia Basket; los playoffs de la Liga Endesa, en vivo
El Bilbao Arena acoge el segundo partido de la serie de cuartos de final de los playoffs de la ACB entre Valencia Basket y Surne Bilbao. Sigue el minuto a minuto del partido en directo
La sufrida victoria ante el Surne Bilbao el pasado miércoles en el Roig Arena ha dejado al Valencia Basket ante la oportunidad de cerrar su pase a la semifinal del playoff de la Liga Endesa este viernes, en su visita a Miribilla. El 92,7% de las eliminatorias a tres partidos de cuartos que empezaron con 1-0 se las ha acabado llevando el equipo que tenía el factor cancha a favor, pero los taronja tampoco se fían de un Surne Bilbao que les ha creado problemas en los últimos precedentes.
La remontada del primer partido de cuartos de final debe servir de lección para los taronja, que solo fueron superiores a los de Ponsarnau en los últimos seis minutos de partido, cuando aumentaron su intensidad defensiva. Eso sí, Pedro Martínez seguirá contando con las bajas seguras de López-Arostegui, Josep Puerto e Isaac Nogués por lesión, a los que se suma la ausencia de Matt Costello, sin jugar ya el anterior partido tras el nacimiento de su cuarto hijo.
Sigue el minuto a minuto del partido en directo
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