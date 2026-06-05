Valencia Basket se da un festín en Bilbao y ya espera rival en semifinales de Liga
Victoria cómoda del conjunto taronja, que arrancó mucho mejor que en el primer partido de la serie y rompió el marcador desde el inicio del tercer cuarto
Los de Pedro Martínez ponen el punto final a la eliminatoria y son el primer equipo clasificado a semifinales, donde se medirán a Baskonia o Joventut
Taylor, Reuvers y Badio fueron los nombres más destacados de un triunfo coral de Valencia Basket
El cuadro de Liga Endesa ya tiene a un equipo esperando en semifinales y ese es Valencia Basket. El conjunto taronja arrasó a Bilbao Basket (71-88) en el segundo partido de la serie de cuartos de final y ya espera al ganador del cruce Baskonia-Joventut. Los de Pedro Martínez empezaron el encuentro mucho mejor que en el Roig Arena, mandaron en todo momento y rompieron el marcador desde el inicio del tercer cuarto. Taylor, Reuvers y Badio fueron los más destacados de una victoria coral de Valencia Basket.
Valencia Basket saltaba al Bilbao Arena con el aviso del primer partido de la serie y convencidos de no volver a jugar a remolque durante 40 minutos más. Metidos en el encuentro desde el primer segundo, el conjunto taronja impuso un ritmo arrollador que al conjunto local le costó horrores seguir. Sako inauguraba el electrónico culminando un alley oop de Montero, Taylor y Badio daban continuidad a un inicio acertado en el tiro y Reuvers redondeaba un parcial inicial de 2-13.
Tras el primer tiempo muerto, Hlinason y Hilliard trataban de mantener a flote a Bilbao Basket, que encontró la fórmula de sacar faltas a la pegajosa defensa taronja y sumó varios puntos desde la línea de tiros libres. Del bando visitante irrumpió Key con dos buenas acciones y Cárdenas con un triple desde la esquina para mantener la ventaja (11-22). El último minuto del primer cuarto fue para los hombres de negro, concretamente para Hilliard y Pantzar, que redujeron la distancia hasta el 16-22.
Bilbao Basket había recortado terreno y quería seguir haciéndolo en el segundo cuarto. El triple inicial de Krampelj dejó el partido en tres puntos, pero inmediatamente contestaron Reuvers con un 2+1 y Montero con una bonita canasta. El partido entró en un intercambio de golpes constante, con Lazarevic y Normantas sumándose a la fiesta por parte del equipo local, y Pradilla por parte del visitante.
Los de Jaume Ponsarnau empezaron a mejorar su acierto en el triple, pero en cada tiro anotado se encontraban con una respuesta inmediata de los taronja, que siempre reinan en una fiesta del triple. Krampelj conectó, pero Badio y Taylor también. Poco después anotó un tiro lejanísimo Jaworski, pero Badio y De Larrea tampoco fallaron a su cita con el triple. Desde la línea del tiro libre siguió sumando Bilbao, pero Moore conectó otro triple en los últimos instantes y el marcador al descanso se quedó 37-47.
VBC sube otra marcha
Tras el descanso era momento de romper el partido definitivamente y Valencia Basket no dejó escapar su oportunidad. Subió una marcha más todavía al ritmo que estaba imponiendo empezó a dejar a Bilbao Basket definitivamente en la estacada. Montero arrancó el tercer parcial con un 2+1, Hlinason anotó de dos pero inmediatamente llegaron dos triples consecutivos de un Kameron Taylor que parecía ser infalible.
Quiso agarrarse Bilbao al partido, pero, tal como ocurrió en la primera mitad, Valencia Basket siempre tenía una respuesta. Krampelj y Hlinason fueron los últimos en rendirse, sudando sangre para sumar puntos, pero Reuvers y Badio siguieron echando leña al fuego de la maquinaria taronja. En otro abrir y cerrar de ojo, dos triples, uno de Nate y otro de De Larrea, a los que le siguieron dos canastas bajo el aro de Sako. La ventaja ya superaba los 20 puntos (46-70). El tercer parcial llegó a su fin con un tiro libre de saco y un triple acertado de Hilliard.
El último parcial, un trámite
Había poco que decir en el último cuarto. La distancia era grande y a Bilbao Basket no se le veía con las fuerzas suficientes de pelear una remontada. Ambos equipos siguieron sumando, pero en todo momento al mismo ritmo, por lo que el marcador no variaba demasiado. Reuvers sumó algunas canastas más, algunas de ellas inverosímiles, alcanzando los 14 puntos, solo uno por debajo de Taylor, que fue el máximo anotado.
Ni con el marcador tan a favor Valencia Basket dejó de morder. Sako anotó dos tiros libres, Badio se dejó la piel en defensa para robar cada balón y Moore aún conectó un triple más. Una actitud de equipo ganador, de equipo que ya espera en semifinales al ganador del cruce entre Baskonia y Joventut. En los minutos finales, Bilbao maquilló levemente el electrónico con tres triples seguidos, pero aún así la victoria taronja fue muy cómoda (71-88).
- Ferran Torres sigue batiendo récords con España: el ex del Valencia ya supera a Sergio Ramos y Di Stéfano en goles
- Comunicado oficial del Valencia CF sobre Stole Dimitrievski
- Enrique Riquelme anuncia el fichaje de un exseleccionador de España para 'su' Real Madrid
- Última aparición de Aliou Dieng antes de viajar a València como nuevo fichaje
- Así valoran al primer fichaje del Valencia CF, Justin de Haas, los que mejor lo conocen
- Mestalla, la mejor arma de la nueva campaña de abonos del Valencia CF
- Javi Guerra debuta con España camino al Mundial: así fue su estreno absoluto
- Un sueño 'mundial' para Javi Guerra... y le quita el dorsal a una estrella