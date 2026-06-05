Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa
Los taronja esperan rival entre Baskonia y Joventut tras superar a Surne Bilbao y mantienen el factor cancha en una serie al mejor de cinco partidos que puede acercarles a una nueva final de la ACB.
El Valencia Basket continúa avanzando con paso firme en los playoffs de la Liga Endesa. El conjunto dirigido por Pedro Martínez resolvió su serie de cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket por la vía rápida y ya tiene asegurada su presencia en las semifinales del campeonato.
Los taronja llegan lanzados al tramo decisivo de la temporada después de cerrar la fase regular con tres victorias consecutivas, incluida una de prestigio en el Palau Blaugrana frente al FC Barcelona. Esa dinámica positiva se ha prolongado en las eliminatorias, donde lograron mantener el factor cancha con un sufrido triunfo en el Roig Arena antes de sentenciar la serie con autoridad en Bilbao.
Ahora, el equipo valenciano espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre el Kosner Baskonia y el Joventut Badalona. Los vitorianos tomaron ventaja en el primer encuentro de la eliminatoria, aunque la serie permanece abierta.
Así está el cuadro de semifinales de los playoffs de la Liga Endesa
La parte alta del cuadro todavía no está resuelta. Tanto el Real Madrid como el UCAM Murcia recuperaron el factor cancha tras imponerse a domicilio a La Laguna Tenerife y FC Barcelona, respectivamente, forzando así el tercer y definitivo partido de sus eliminatorias.
- Real Madrid o La Laguna Tenerife VS UCAM Murcia o FC Barcelona
- Valencia Basket VS Kosner Baskonia o Asisa Joventut
Los cuatro aspirantes buscarán una plaza en la gran final de la Liga Endesa, donde ya no habrá margen para el error.
Horarios de la serie de semifinales de final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Baskonia/Joventut
A diferencia de los cuartos de final, las semifinales se disputarán al mejor de cinco partidos. El primer equipo que consiga tres victorias obtendrá el billete para la final.
- Partido 1: 10 de junio – 20:00h
- Partido 2: 12 de junio - 20:00h
- Partido 3: 14 de junio - 20:00h
- Partido 4: 16 de junio - 20:00h*
- Partido 5: 18 de junio - 20:00h*
*Si fuera necesario el desempate.
El factor cancha que puede cambiarlo todo para Valencia Basket
Finalmente el Valencia Basket ha conseguido amarrar el factor cancha que a estas alturas de temporada puede ser fundamental. El Roig Arena se ha convertido en todo un fortín como ya se vio durante la serie de Euroliga contra Panathinaikos. Ahora los taronja buscan una nueva final de Liga Endesa después de la Final Four.
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