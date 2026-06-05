Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa

El Valencia Basket continúa avanzando con paso firme en los playoffs de la Liga Endesa. El conjunto dirigido por Pedro Martínez resolvió su serie de cuartos de final ante el Surne Bilbao Basket por la vía rápida y ya tiene asegurada su presencia en las semifinales del campeonato.

Los taronja llegan lanzados al tramo decisivo de la temporada después de cerrar la fase regular con tres victorias consecutivas, incluida una de prestigio en el Palau Blaugrana frente al FC Barcelona. Esa dinámica positiva se ha prolongado en las eliminatorias, donde lograron mantener el factor cancha con un sufrido triunfo en el Roig Arena antes de sentenciar la serie con autoridad en Bilbao.

Ahora, el equipo valenciano espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre el Kosner Baskonia y el Joventut Badalona. Los vitorianos tomaron ventaja en el primer encuentro de la eliminatoria, aunque la serie permanece abierta.

Pedro Martínez, en el último partido entre el Valencia Basket y el Dreamland Gran Canaria. / F. Calabuig

Así está el cuadro de semifinales de los playoffs de la Liga Endesa

La parte alta del cuadro todavía no está resuelta. Tanto el Real Madrid como el UCAM Murcia recuperaron el factor cancha tras imponerse a domicilio a La Laguna Tenerife y FC Barcelona, respectivamente, forzando así el tercer y definitivo partido de sus eliminatorias.

Real Madrid o La Laguna Tenerife VS UCAM Murcia o FC Barcelona Valencia Basket VS Kosner Baskonia o Asisa Joventut

Los cuatro aspirantes buscarán una plaza en la gran final de la Liga Endesa, donde ya no habrá margen para el error.

Brancou Badio, en una acción ante el Casademont Zaragoza en el Pabellón Príncipe Felipe. / Casademont Zaragoza / E. Casas

Horarios de la serie de semifinales de final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Baskonia/Joventut

A diferencia de los cuartos de final, las semifinales se disputarán al mejor de cinco partidos. El primer equipo que consiga tres victorias obtendrá el billete para la final.

Partido 1: 10 de junio – 20:00h

Partido 2: 12 de junio - 20:00h

Partido 3: 14 de junio - 20:00h

Partido 4: 16 de junio - 20:00h*

Partido 5: 18 de junio - 20:00h*

*Si fuera necesario el desempate.

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