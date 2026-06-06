¡Bombazo en Liga Endesa: El Real Madrid, eliminado!

Bombazo en los playoff de Liga Endesa. La Laguna ha vuelto a asaltar el Movistar Arena en el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final y ha eliminado al Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, principal favorito al título y primer cabeza de serie, cae a las primeras de cambio. Sorpresa mayúscula.

El conjunto canario ha vuelto a disputar un partido mayúsculo, aguantando los arreones del conjunto de Sergio Scariolo durante los tres primeros cuartos y aprovechando su oportunidad en el último parcial, en el que ha construido, punto a punto y defensa a defensa, una ventaja alrededor de 10 puntos que ya no ha soltado. Patty Mills, Yebo y Marcelinho han sido las figuras clave de una victoria coral del conjunto insular.

El Madrid tuvo que forzar este desempate

Volvía la eliminatoria al Movistar Arena para su definición completa tras las dos victorias a domicilio de ambos equipos, dejando claro que siempre es relativo lo de tener el factor cancha favorable. Sin margen para el error, el Real Madrid truncó el pasado jueves una racha de seis derrotas ligueras consecutivas, forzando este encuentro de desempate.

Y Florentino Pérez y Enrique Riquelme sentados en las gradas del pabellón, en la víspera de que ambos candidatos se disputen en las urnas la presidencia del club, fueron testigos de cómo Patty Mills y sobre todo Marcelinho Huertas firmaron un adiós prematuro del Real Madrid en los 'playoffs' que recordó al de 2008, con Sergio Scariolo como verdugo.

Noticias relacionadas

MADRID, 06/06/2026.- Jugadores del La Laguna Tenerife reaccionan durante el tercer encuentro entre Real Madrid y La Laguna Tenerife correspondiente a los cuartos de final de la Liga Endesa, este sábado en Madrid. EFE/ Víctor Lerena / Víctor Lerena / EFE

Valencia Basket, sin su verdugo

El Real Madrid era el rival a batir para cualquier de los otros siete equipos, incluido Valencia Basket, que además esta temporada ha visto como los de Sergio Scariolo le han apeado de hasta dos competiciones: Copa del Rey y Euroliga. Con este KO del Real Madrid, el conjunto taronja dispondrá del factor cancha a su favor en todas las rondas que dispute estos playoff, incluida una hipotética final.